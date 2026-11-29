दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने साल 2001 में अपने निधन से कुछ समय पहले, अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 का चुनाव किया है. जब ब्रैडमैन सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 का चुनाव किया था तो उनके इस चयन को लेकर काफी बहस हुई थी. दरअसल, अपनी प्लेइंग 11 में ब्रैडमैन ने 11 में से 7 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का चुनाव किया था. इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11में केवल एक भारतीय और एक इंग्लिश खिलाड़ी को जगह दी थी. ब्रैडमैन ने वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से भी केवल एक खिलाड़ी को जगह दी थी.

बता दें कि जब ब्रैडमैन ने सचिन को अपनी ऑल टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 में चुना था तो उस समय सचिन की उम्र केवल 25 साल की थी. सचिन की बल्लेबाजी को देखकर ब्रैडमैन ने यह माना था कि उनकी बल्लेबाजी उन्हें अपनी बैटिंग की याद दिलाती है.

डॉन ब्रैडमैन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पर पूर्व साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर बैरी रिचर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के आर्थर मॉरिस का चुनाव किया था. नंबर 3 पर महान डॉन ब्रैडमैन ने खुद का चुनाव किया था. इसके बाद डॉन ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर को नंबर 4 पर चुना था.

इसके बाद ऑलराउंड के तौर पर डॉन ब्रैडमैन ने अपनी इस खआस टीम में गैरी सोबर्स को भी जगह दी थी. ब्रैडमैन ने विकेटकीपर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के डॉन टैलन का चुनाव किया था. इसके अलावा ब्रैडमैन ने अपनी खास टेस्ट टीम में गेंदबाज के तौर पर डेनिस लिली, बिल ओ'रिली और क्लैरी ग्रिमेट जैसे ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाजों को जगह दी गई थी.

ब्रैडमैन की सर्वकालिक टेस्ट टीम (Bradman's Team)

बैरी रिचर्ड्स (साउथ अफ्रीका) आर्थर मॉरिस (ऑस्ट्रेलिया) डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) (कप्तान) सचिन तेंदुलकर (भारत) गैरी सोबर्स (वेस्टइंडीज) डॉन टैलन (ऑस्ट्रेलिया) - विकेटकीपर रे लिंडवॉल (ऑस्ट्रेलिया) डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया) एलेक बेडसर (इंग्लैंड) बिल ओ'रिली (ऑस्ट्रेलिया) क्लैरी ग्रिमेट (ऑस्ट्रेलिया)

12वां खिलाड़ी:

वैली हैमंड (इंग्लैंड)

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