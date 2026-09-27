एशियन गेम्स Day 8: 2 सेमी से गोल्ड चूकीं एंसी सोजन, स्क्वैश में दो सिल्वर समेत भारत ने जीते 8 पदक, जानें किस इवेंट में किसने किया कमाल

रविवार को एशियाई खेलों में भारत एक और गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब पहुंच गया था. एंसी सोजन और सर्वेश कुशारे अपने-अपने फाइनल में लंबे समय तक आगे रहे, लेकिन अंत में उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.वहीं, पारुल चौधरी और हरिता भद्रा ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीतकर ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए एक शानदार दिन का समापन किया. इसके अलावा तीन बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने क्वार्टर फाइनल जीतकर मेडल पक्के कर लिए हैं. हालांकि, सबकी नजरें स्क्वैश पर थी, लेकिन दोनों फाइनल में भारत को हार मिली. आठवें दिन भारत के खाते में कुल 8 पदक आए, जिसके बाद पदकों की संख्या 37 हो गई है.

0.2 सेमी से गोल्ड से चूकीं एंसी

एंसी महिलाओं की लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतने की राह पर थीं, जब उन्होंने अपनी पांचवीं कोशिश में 6.53 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई.लेकिन चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 6.55 मीटर की छलांग लगाकर फ़ाइनल में पहला स्थान हासिल कर लिया.यह अंतर सिर्फ़ दो सेंटीमीटर का था, जिससे एंसी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

निराशा तब और बढ़ गई जब शैली सिंह भी बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गईं. शैली की 6.42 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कोशिश उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल की दौड़ में बनाए रखने के लिए काफ़ी थी, लेकिन चीन की मेंगी टैन ने 6.46 मीटर की छलांग लगाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया.

सर्वेश कुशारे को मिला सिल्वर

पुरुषों की हाई जंप में, सर्वेश कुशारे भी प्रतियोगिता के एक बड़े हिस्से में आगे रहे, लेकिन बाद में चीनी ताइपे के चाओ ह्सुआन-फू से पिछड़ गए.कुशारे और चाओ दोनों 2.25 मीटर की ऊंचाई पर बराबरी पर थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपनी पहली कोशिश में इस ऊंचाई को पार नहीं कर पाए, जबकि चाओ ने अपनी पहली ही कोशिश में इसे पार कर लिया. कुशारे ने बाद में अपनी दूसरी कोशिश में 2.25 मीटर की ऊंचाई पार कर ली, लेकिन पहली कोशिश में चूकने के कारण वे दूसरे स्थान पर खिसक गए और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

पारुल ने जीता ब्रॉन्ज

पारुल ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.उन्होंने 9:08.67 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ अपना पिछला रिकॉर्ड भी बेहतर किया. इससे पहले, हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर फ़ाइनल रेस 23.20 सेकंड में पूरी करके एथलेटिक्स में एक और मेडल जीता.हरिता ने जापान की इडो अबिगेइरुफुका को पीछे छोड़ा, जो 23.21 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि भारत की उन्नति अयप्पा बोलैंड 23.48 सेकंड के साथ छठे स्थान पर रहीं.

स्क्वैश में आए सिल्वर

स्क्वैश में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक में जगह बनाने के लिए अनाहत सिंह और अभय सिंह से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को महिला और पुरुष सिंगल्स फ़ाइनल में सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

दुनिया के 24वें नंबर के खिलाड़ी अभय सिंह को मौजूदा चैंपियन एनजी ईन यो ने 44 मिनट में 11-9, 11-5, 11-5 से हराया. जबकि

18 साल की अनाहत सिंह को भी मलेशिया की दुनिया की नंबर 5 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शिवसंगरी सुब्रमण्यम से 27 मिनट में 4-11, 4-11, 7-11 से हारने के बाद सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

बॉक्सर ने मेडल किए कंफर्म

एथलेटिक्स से हटकर देखें तो भारतीय बॉक्सिंग के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा रहा. परवीन हुड्डा, अंकुश पांघल और नरेंद्र बेरवाल ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए तीन और मेडल पक्के कर लिए. परवीन ने महिलाओं के 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट नवबखोर खामिदोवा को 5-0 से हराया. पिछले राउंड में वॉकओवर मिलने के बाद यह इन गेम्स में उनका पहला मुकाबला था.

पिछले महीने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एशियन गेम्स में डेब्यू कर रहे अंकुश ने भी पुरुषों के 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक्रुज़ सलीमोव को 5-0 से हराया. पिछले एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले नरेंद्र को +90 किग्रा कैटेगरी में आगे बढ़ने के लिए दो मिनट से भी कम समय लगा। उन्होंने थाईलैंड के अथापोंग सेंगटेप के खिलाफ रेफरी को मुकाबला रोकने पर मजबूर कर दिया.

बैडमिंटन में मिली निराशा

भारतीय बैडमिंटन का व्यक्तिगत कैंपेन बिना किसी मेडल के खत्म हुआ. पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं. सिंधु को ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई और हुड्डा को तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची ने हराया.

24 घंटे से भी कम समय में अपना तीसरा मैच खेल रहीं सिंधु 21-11, 18-21, 10-21 से हार गईं, जबकि 19 साल की हुड्डा ने कड़ा मुकाबला किया लेकिन अंत में 16-21, 21-14, 17-21 से हार गईं. ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी भी अपने क्वार्टर फ़ाइनल मैच हार गईं.

एशियन गेम्स 2026, 27 सितंबर के नतीजे

सर्फिंग: कमाली प्रकाश और शुगर शांति गायेन महिलाओं के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं.

सर्फिंग: शिवराज बाबू ने ईरान के दाऊद खादीर को हराकर पुरुषों के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 में जगह बनाई.

आर्चरी: भारत ने पुरुषों के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में UAE और क्वार्टरफ़ाइनल में भूटान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.

आर्चरी: भारत ने महिलाओं के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में मंगोलिया और क्वार्टरफ़ाइनल में कज़ाकिस्तान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.

सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा.

कुराश: महिलाओं के -57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 मुकाबले में संगीता को फ़िलीपींस की चारमिया क्वेलिनो से हार मिली.

बैडमिंटन: गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली महिलाओं के डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में हार गईं.

बैडमिंटन: तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल से बाहर हो गए.

एथलेटिक्स: भारत की मंजू रानी महिलाओं की मैराथन रेस वॉक इवेंट में छठे स्थान पर रहीं, जबकि प्रियंका को डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया.

कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में भारती को ईरान की ताहरेह अज़रपेइवंद से 0-3 से हार मिली.

कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के क्वार्टरफ़ाइनल में विशाल को कुनाथिप ये-ऑन से 0-5 से हार मिली.

कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में यश कुमार चौहान को शाकरममाद मिरममादोव से 0-10 से हार मिली.

कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 में संगीता को चारमिया क्वेलिनो से 0-10 से हार मिली.

आर्चरी: भारत ने पुरुषों और महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.

फ़ेंसिंग: भारत ने इंडोनेशिया को 45-23 से हराकर महिलाओं के टीम सेबर क्वार्टरफ़ाइनल में जगह बनाई.

एथलेटिक्स: डेकाथलॉन की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस्विन शंकर तीसरे (932 अंक) स्थान पर रहे, जबकि तौफीक नौशाद ने हिस्सा नहीं लिया (DNS).

एथलेटिक्स: महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में, विथ्या रामराज (55.73 सेकंड, SB) और अनु राघवन (55.84 सेकंड, PB) अपनी-अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह बनाई.

एथलेटिक्स: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में, संतोष कुमार तमिलरासन ने 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया; यशस पलक्षा दौड़ पूरी नहीं कर सके (DNF).

एथलेटिक्स: डेकाथलॉन में, तेजस्विन शंकर ने डिस्कस थ्रो में 36.77 मीटर (599 अंक) का प्रदर्शन किया और कुल 5,869 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए.

बैडमिंटन: महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली की जोड़ी पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई.

घुड़सवारी: हृदय छेदा और जय सूद ने व्यक्तिगत ड्रेसेज फाइनल में क्रमशः आठवां (72.680) और नौवां (71.490) स्थान हासिल किया.

बॉक्सिंग: अंकुश पांघल ने फाइनल के लिए क्वालीफाई करके पुरुषों की 80 किग्रा बॉक्सिंग में भारत के लिए पदक पक्का किया.

बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा को जापान की अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा.

शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के प्रिसिजन क्वालीफायर के अंत में ईशा सिंह छठे, राही सरनोबत 15वें और मनु भाकर 16वें स्थान पर रहीं.

बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को चेन यू फेई से हार का सामना करना पड़ा और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं.

वेटलिफ्टिंग: भारत की हरजिंदर कौर महिलाओं की 69kg वेटलिफ्टिंग फ़ाइनल में 9वें स्थान पर रहीं.

सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को फ़िलीपींस से हार का सामना करना पड़ा.

स्क्वैश: पुरुषों के सिंगल्स फ़ाइनल में मलेशिया के एनजी ईन यो ने अभय सिंह को 9-11, 5-11, 5-11 से हराया; अभय को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

स्क्वैश: महिलाओं के सिंगल्स फ़ाइनल में अनाहत सिंह को शिवसंगरी सुब्रमण्यम से 4-11, 4-11, 7-11 से हार मिली; उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

बॉक्सिंग: भारत की परवीन हुड्डा महिलाओं की 67kg बॉक्सिंग सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर गईं, जिससे देश के लिए एक मेडल पक्का हो गया.

वॉलीबॉल: पुरुषों के पूल C मैच में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया.

बॉक्सिंग: पुरुषों के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में भारत के सचिन सिवाच को हार मिली.

एथलेटिक्स: महिलाओं की 200m फ़ाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि उन्नति अयप्पा छठे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: पुरुषों की 200m फ़ाइनल में अनिमेष कुजूर पांचवें स्थान पर रहे.

बॉक्सिंग: पुरुषों के +90kg सेमीफ़ाइनल में पहुंचने के बाद नरेंद्र का मेडल पक्का हो गया.

एथलेटिक्स: महिलाओं की 100m हर्डल्स में भारत की नंदिनी कोंगन छठे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: महिलाओं की लॉन्ग जंप में एंसी सोजन एडप्पिली ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि शैली सिंह चौथे स्थान पर रहीं.

हॉकी: महिलाओं के पूल B मैच में भारत ने सिंगापुर को 7-0 से हराया.

एथलेटिक्स: पुरुषों के डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

एथलेटिक्स: पारुल चौधरी ने अपने पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के साथ महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़ में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि अंकिता चौथे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता

एथलेटिक्स: भारत ने इस सीज़न के अपने सबसे अच्छे समय के साथ महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.

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