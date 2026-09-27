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एशियन गेम्स 2026 Day 9: वैभव सूर्यवंशी, मनु भाकर समेत एक्शन में होंगे ये भारतीय सितारे, 11 पदक दांव पर, जानें कितने बजे कौन सा इवेंट

सोमवार 28 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम अपने एशियन गेम्स अभियान का आगाज करेगी. जबकि मनु भाकर के पास भी पदक जीतने का मौका होगा.

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एशियन गेम्स 2026 Day 9: वैभव सूर्यवंशी, मनु भाकर समेत एक्शन में होंगे ये भारतीय सितारे, 11 पदक दांव पर, जानें कितने बजे कौन सा इवेंट
एशियन गेम्स 2026 28 सितंबर का भारत का शेड्यूल

एशियन गेम्स के 9वें दिन भारत के पास मेडल जीतने के कई मौके होंगे. सोमवार का दिन एक्शन से भरपूर रहने वाला है, जहां सुबह में मनु भाकर, ईशा सिंह शूटिंग में एक्शन में होंगी, तो दिन में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद शाम को एथलेटिक्स के इवेंट होंगे. कल भारतीय दल अलग-अलग कुल 11 मेडल इवेंट में हिस्सा लेंगे और उनकी नजरें पदकों की संख्या को बढ़ाने की होगी. रविवार का दिन खत्म होने तक भारत के कुल 36 पदक हो गए हैं.भारत के खाते में अभी तक 4 गोल्ड,     16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज आए हैं.

मनु भाकर जहां 25 मीटर फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन करके 10 मीटर पिस्टल इवेंट की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगी. एथलेटिक्स में, श्रीशंकर मुरली लॉन्ग जंप फ़ाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि गुलवीर सिंह एशियन गेम्स 2026 में एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे, इस बार 1500 मीटर इवेंट में. बॉक्सिंग और कुराश में भी मेडल जीतने के मौके होंगे. वहीं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सोमवार को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना क्वार्टर फ़ाइनल मैच खेलेगी.

ऐसा है कल का पूरा शेड्यूल

सुबह 3:58 बजे: सर्फिंग - पुरुषों के शॉर्टबोर्ड हीट में शिवराज बाबू और किशोर कुमार अनबारासु.

सुबह 4:45 बजे: तीरंदाजी - कंपाउंड पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत राउंड ऑफ़ 32 और राउंड ऑफ़ 16 मैचों में साहिल जाधव, थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम, चिकिता तनिपर्थी और ज्योति सुरेखा वेन्नम.

सुबह 6:10 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन रैपिड और टीम फ़ाइनल में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - महिलाओं के ट्रैप क्वालिफाइंग और टीम इवेंट के दूसरे दिन नीरू, आशीमा अहलावत और मनीषा कीर.

सुबह 6:30 बजे: वॉलीबॉल - पुरुषों के वॉलीबॉल ग्रुप गेम में भारत बनाम हांगकांग.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - पुरुषों के ट्रैप क्वालिफाइंग और टीम इवेंट के दूसरे दिन कायनन चेनाई, शपथ भारद्वाज और अहवर रिज़वी.

सुबह 6:30 बजे: स्क्वैश - महिलाओं के टीम पूल गेम में भारत बनाम चीन.

सुबह 8:00 बजे से: कुराश - महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल और मेडल मुक़ाबलों में पिंकी बल्हारा.

सुबह 8:30 बजे: स्क्वैश - पुरुषों के टीम पूल गेम में भारत बनाम चीन.

सुबह 10:00 बजे: क्रिकेट - पुरुषों के क्रिकेट क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम अफ़गानिस्तान.

सुबह 10:45 बजे: शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फ़ाइनल में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत (अगर वे क्वालिफ़ाई करती हैं).

दोपहर 12:00 बजे: स्क्वैश - महिलाओं के टीम पूल गेम में भारत बनाम जापान.

दोपहर 2:00 बजे: स्क्वैश - पुरुषों के टीम पूल गेम में भारत बनाम दक्षिण कोरिया.

दोपहर 2:15 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में प्रिया बनाम ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा.

दोपहर 2:35 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं के डिस्कस थ्रो फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सीमा और सान्या यादव.

दोपहर 3:09 बजे: एथलेटिक्स - 4x100m मिक्स्ड रिले हीट्स में भारत.

दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - पुरुषों की हॉकी पूल A मैच में भारत बनाम बांग्लादेश.

दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 90kg क्वार्टरफ़ाइनल में कपिल पोखरिया बनाम दक्षिण कोरिया के किम गिचे.

दोपहर 3:53 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं के 400m हर्डल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में विथ्या रामराज और अनु राघवन.

शाम 4:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 75kg क्वार्टरफ़ाइनल में लवलीना बोरगोहेन बनाम दक्षिण कोरिया की सियोंग सुयोन.

शाम 4:03 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के 400m हर्डल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में संतोष कुमार तमिलरासन.

शाम 4:13 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के 3000m स्टीपलचेज़ फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में अविनाश साबले.

शाम 4:25 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के लॉन्ग जंप फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन.

शाम 4:35 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के 1500m फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में यूनुस शाह और गुलवीर सिंह.

शाम 4:45 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के जैवलिन थ्रो फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में रोहित यादव और यश वीर सिंह.

शाम 4:50 बजे से: एथलेटिक्स - महिलाओं के 800m हीट्स में गौतमी जयरामन और पूजा.

शाम 5:13 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं के 5000m फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सीमा और पारुल चौधरी. 

शाम 6:01: एथलेटिक्स - पुरुषों की 4x400 मीटर रिले हीट में भारत.

शाम 6:34: - एथलेटिक्स - भारत की अबिनया राजराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण, सुदेशना शिवंकर महिलाओं की 4x100 मीटर रिले फाइनल (पदक स्पर्धा) में.

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