विज्ञापन
विशेष लिंक

अजहरुद्दीन का बड़ा रिकॉर्ड टूटा, विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया नया इतिहास

वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में कोहली और अजहरुद्दीन के बाद कपिल देव (42), राहुल द्रविड़ (40) और एमएस धोनी (39) का नंबर आता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
अजहरुद्दीन का बड़ा रिकॉर्ड टूटा, विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया नया इतिहास
विराट कोहली ने रचा इतिहास

वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे के लिए विराट कोहली भारत की प्लेइंग XI में लौट आए हैं. सीरीज के पहले मैच की प्लेइंग XI में शामिल होकर, कोहली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के 43 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.  तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाला मैच कोहली का 44वां वनडे मैच है. वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने इससे ज़्यादा वनडे मैच नहीं खेले हैं.वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली और अज़हरुद्दीन के बाद कपिल देव (42), राहुल द्रविड़ (40) और महेंद्र सिंह धोनी (39) का नंबर आता है. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान शिवनारायण चंद्रपॉल के नाम है. चंद्रपॉल ने 1994 से 2009 के बीच भारत और वेस्टइंडीज के बीच 46 वनडे मैच खेले. अगर कोहली दोनों टीमों के बीच चल रही सीरीज के तीनों वनडे मैच खेलते हैं, तो वह चंद्रपॉल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

मैच की बात करें तो  भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच ठीक-ठाक लग रही है। रोशनी में बल्लेबाजी करना बेहतर होगा, इसलिए हम लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं.हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, चार गेंदबाजों के साथ टीम में दो ऑलराउंडर हैं. वर्ल्ड कप के लिए 20 मैच और बाकी हैं, इसलिए हमारे लिए कॉम्बिनेशन टेस्ट करना अच्छा है. हम चार गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं."

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने कहा, "आज हम शायद पहले बल्लेबाजी करते। हम दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ खेलना चाहते हैं. लोग इंडिया के खिलाफ खेलने का इंतजार कर रहे हैं.हमें पक्का करना है कि बोर्ड पर हमारा बड़ा स्कोर हो. उम्मीद है कि हम गेंद से अच्छा खेलेंगे. टीम में तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर हैं."

भारतीय टीम अब पूरी तरह से वनडे विश्व कप 2027 की तैयारी के मोड में आ गई है और इस मैच से इसकी शुरुआत हो रही है। श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स की वजह से जापान में हैं। ऐसे में रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है. उनके पास अवसर है, एक बार फिर इस मौके को सार्थक करते हुए बड़ी पारी खेलने का. भारतीय क्रिकेट फैंस रोहित और विराट से भी इस मैच में शानदार पारी की उम्मीद करेंगे.रवींद्र जडेजा और रेड्डी के प्रदर्शन पर भी विशेष नजर रहेगी. इस मैच से नमन धीर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर रहे हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), आमिर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स

ये भी पढ़ें- विराट कोहली ने बताई अपने क्रिकेट करियर की आखिरी ख्वाहिश, बोले- मैं हमेशा...

ये भी पढ़ें- भारत-वेस्टइंडीज, पहला वनडे आज, फ्री में कैसे देखें LIVE मुकाबला?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India Vs West Indies 2026, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com