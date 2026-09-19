25 देशों के 80 शेफ, मेन्यू में 120 डिशेज...एशियन गेम्स में एथलीटों को मिलेगा घर जैसा खाना

एशियन गेम्स 2026 में खिलाड़ियों के बीच मेडल की जंग तो मैदान पर होगी, लेकिन उनकी फिटनेस और प्रदर्शन के पीछे एक और बड़ी टीम दिन-रात काम कर रही है. यह टीम है खेल गांव की विशाल किचन में जुटे 25 देशों के 80 शेफ की, जो हजारों एथलीटों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं. इस पूरे ऑपरेशन में करीब 200 कर्मचारी शामिल हैं, जिससे यह किचन एशियन गेम्स के सबसे व्यस्त केंद्रों में से एक बन गई है.बता दें कि आइची-नागोया एशियन गेम्स में, 25 देशों के 80 शेफ किचन में काम कर रहे हैं और इस किचन में लगभग 200 स्टाफ शामिल हैं. मेन्यू दिन में चार बार बदलता है, नाश्ता, लंच, डिनर और सपर. और खाना सबसे पहले सुबह 5 बजे परोसा जाता है.

120 व्यंजनों का विशेष मेन्यू किया गया है तैयार

आयोजकों ने खिलाड़ियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 120 व्यंजनों का विशेष मेन्यू तैयार किया है. इसमें एशियाई और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के व्यंजन शामिल हैं, ताकि हर देश के खिलाड़ी अपनी पसंद और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन चुन सकें. मेन्यू में हाई-प्रोटीन भोजन, शाकाहारी विकल्प और खेल-विशेष न्यूट्रिशन प्लान भी शामिल किए गए हैं.

रोगन जोश से बिरयानी तक, खिलाड़ियों के लिए दुनियाभर के स्वाद का इंतजाम

इस किचन में चाइनीज, कोरियन, थाई, मलेशियन, मिडिल ईस्टर्न और भारतीय व्यंजनों की भरमार है. भारतीय खिलाड़ियों और अन्य मेहमानों के लिए रोगन जोश, दाल, करी, चटनी, नान और बिरयानी जैसे लोकप्रिय व्यंजन भी मेन्यू का हिस्सा हैं. इससे एथलीटों को गेम्स के दौरान भी अपने पसंदीदा स्वाद का अनुभव मिलता रहेगा.

हर देश के स्वाद का ख्याल

एशियन गेम्स में हर देश के स्वाद का ख्याल रखते हुए भोजन तैयार किया जा रहा है, ताकि हर खिलाड़ी बिना किसी परेशानी के अपनी डाइट का पालन कर सके. कुल मिलाकर, एशियन गेम्स की यह मेगा किचन सिर्फ खाने की जगह नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों की ऊर्जा, फिटनेस और प्रदर्शन को बनाए रखने वाला एक अहम केंद्र बना हुआ है.

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