एशियन गेम्स 2026: 18 साल की अनाहत की नजरें डबल धमाल करने पर, एशियन गेम्स गोल्ड के साथ ओलंपिक कोटा भी दांव पर

भारतीय स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह जब एशियाई खेलों के मंच पर लौटेंगी, तो दांव पर बहुत कुछ होगा है और उनसे उम्मीदें भी अधिक हैं. एशियाई खेलों में स्क्वैश उन कुछ खेलों में से एक है जहां सिंगल्स गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे ओलंपिक में जगह मिलती है. इससे मुकाबला और भी अहम हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने इस प्रतियोगिता में कभी सिंगल्स गोल्ड नहीं जीता है. अनाहत, जो अब 18 साल की हैं, तीन साल पहले जब अपने पहले एशियाई खेलों के लिए हांगझोऊ गई थीं, तब वह टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं. तब से अब तक उन्होंने काफी तरक्की की है.

हाल ही में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनीं और वर्ल्ड नंबर 20 (जल्द ही 17वीं रैंक पर होंगी) अनाहत से महिला सिंगल्स ड्रॉ में तीसरी सीड के तौर पर मेडल जीतने की उम्मीद है. और अगर वह गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो कुछ सालों में स्क्वैश के लंबे समय से प्रतीक्षित ओलंपिक डेब्यू में उनकी जगह पक्की हो जाएगी.

जापान के लिए उड़ान भरने से पहले अनाहत ने कहा,"बेशक, यह पिछले एशियाई खेलों से बहुत अलग है. दांव पर बहुत कुछ लगा है. पिछले तीन-चार सालों में मुझे खेलने का काफी अनुभव भी मिला है." "और खेल का स्तर निश्चित रूप से बहुत अलग है. एशियाई खेलों में जाने से पहले मैं खुद से जो उम्मीदें रखती हूं, वे भी बहुत ज़्यादा हैं."

वह एशियाई खेलों जैसे मल्टी-स्पोर्टिंग इवेंट्स में आने वाले भारी दबाव का सामना करना चाहती हैं. अनाहत ने आगे कहा,"अगर मैं कहूं कि दबाव नहीं होगा, तो यह सच नहीं होगा. ओलंपिक क्वालिफिकेशन हो या न हो, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है. और ऐसे इवेंट्स में, आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं खेलते हैं."

भारत की पहली वर्ल्ड जूनियर चैंपियन ने कहा,"आप अपने देश के लिए खेलते हैं, आप उन सभी लोगों के लिए खेलते हैं जिन्होंने इतने सालों में आपका साथ दिया है. अभी तो बस वहां पहुँचने, जापान में सेटल होने और यह पक्का करने का उत्साह है कि सब कुछ अच्छी तरह से शुरू हो." "जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेंगे और हम बाद के राउंड्स की ओर बढ़ेंगे, दबाव बढ़ता जाएगा." "यह जानना कि इस तरह का दबाव होना हमेशा अच्छी बात है, और उसे अपनाकर यह पक्का करना कि वह मेरे खेल को बेहतर बनाए, न कि खराब करे."

गोल्ड मेडल जीतने की राह में उनके सामने होंगी घरेलू खिलाड़ी और दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सातोमी वतानाबे (जो सेमीफाइनल में उनकी संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं) और मौजूदा चैंपियन व दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी, मलेशिया की सिवासंगरी सुब्रमण्यम. अनाहत हाल ही में पीएसए टूर पर इन दोनों से हार गई थीं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है कि टॉप-10 खिलाड़ियों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा. कोर्ट के अगले हिस्से से उनके आक्रामक खेल ने दिल्ली की इस खिलाड़ी के प्रति पूर्व वर्ल्ड नंबर वन और भारत के मौजूदा कोच जेम्स विल्सट्रॉप को भी प्रभावित किया है.

अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के बारे में बात करते हुए अनाहत ने कहा,"बेशक, रैंकिंग के हिसाब से मेरे सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले सातोमी के खिलाफ खेला था और हमारा मुकाबला काफी कड़ा था. वह जापान (अपने घरेलू मैदान) में खेल रही हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा फायदा मिलेगा.

उन्होंने आगे कहा,"लेकिन, मैच (संभावित सेमीफाइनल) में उतरते समय, बेशक मेरे पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है. उनकी रैंकिंग मुझसे बेहतर है, वह कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं और लंबे समय से खेल रही हैं. तो हां, मुझे लगता है कि मैं पिछले मैच से ही आगे बढ़ूंगी, जिसमें मुझे पूरे समय अच्छा और आत्मविश्वास से भरा महसूस हुआ था.

अनाहत ने आगे कहा,"भले ही मैं हार गई, लेकिन मुझे लगा कि उस मैच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. बस उसी के बारे में सोचना, उन मैचों को दोबारा देखना और यह पक्का करना कि (मैं उनसे सीखूं). एक बार वह हो जाए, तो शिवा (मौजूदा चैंपियन) एक और व्यक्ति, एक नई प्रतिद्वंद्वी होंगी, और मुझे उस मुकाबले को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना होगा."

अनाहत ने टॉप-15 खिलाड़ियों को कई बार हराया है, लेकिन रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए वह निरंतरता और शारीरिक रूप से मज़बूत होने की अहमियत को समझती हैं. "ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा गेम काफी अटैकिंग है. जब से मैंने स्क्वैश खेलना शुरू किया है, तब से मैं ऐसा ही खेलती आ रही हूं. अब मेरा मुख्य मक़सद इसमें बैलेंस बनाना है.

अनाहत ने आगे कहा,"बेशक, ज़ोर से शॉट मारना और अटैकिंग खेलना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही बैलेंस बनाना और यह पक्का करना भी ज़रूरी है कि मेरा बैक-कोर्ट गेम और बेसिक गेम मज़बूत हो. और ऐसा नहीं है कि हर समय बस फैंसी चीज़ें ही करनी हैं.कभी-कभी अगर मैं अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रही हूं या मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो मेरे पास कोई 'प्लान B' या मैच जीतने का कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, भले ही मैं अपना बेस्ट गेम न खेल रही हूं. और हां, मुझे फ़िज़िकली भी थोड़ा और काम करना है और मज़बूत बनना है."

अपने तीसरे मल्टी-स्पोर्टिंग इवेंट में, वह कोर्ट के बाहर के अनुभव का भी मज़ा लेना चाहती हैं. "पिछले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक थे. मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. टॉप एथलीट्स के बीच रहना और विलेज में रहने का माहौल ही कुछ अलग था. वहां सिर्फ़ स्क्वैश खिलाड़ी नहीं होते और यह पीएसए इवेंट खेलने से कुछ अलग होता है. मैं लंबे समय से बैडमिंटन को फ़ॉलो कर रही हूं और मुझे बैडमिंटन टीम से ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला है. उम्मीद है कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलेगा."

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