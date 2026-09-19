69 क्रिकेटर, 15 वेन्यू और 5 हफ्ते... BCCI कैसे उतारेगा 5 भारतीय टीमें? BCCI का मास्टरप्लान!

बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे व्यस्त दौर में से एक के लिए तैयार है, जिसमें कई टूर्नामेंट और इंटरनेशनल सीरीज एक साथ हो रहे हैं. बता दें कि अगले पांच हफ़्तों में, अलग-अलग फ़ॉर्मेट और जगहों पर भारत की पांच टीमें खेलती हुई दिख सकती हैं. 15 वेन्यू के साथ-साथ लगभग 69 खिलाड़ियों के साथ, बोर्ड काम के बोझ को संभालने के लिए अपने बड़े टैलेंट पूल पर काफी हद तक निर्भर रहेगा. सीनियर स्टार्स के मुख्य इंटरनेशनल सीरीज पर ध्यान देने की उम्मीद है, जबकि अलग-अलग टीमें एशियन गेम्स, बाइलेटरल सीरीज़, A-टीम टूर और घरेलू प्रतियोगिताओं जैसे इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
भारतीय क्रिकेट टीम का एशियन गेम्स का अभियान वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज के साथ हो रहा है, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं. इसके अलावा, 'इंडिया ए' टीम अगले हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मल्टी-डे और 50-ओवर फॉर्मेट में कई मैच खेलेगी. 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले ईरानी कप में 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की टीम भी खेलेगी, जिसमें श्रीनगर में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर की टीम भी शामिल होगी. 22 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच, भारत अलग-अलग फॉर्मेट और 15 वेन्यू पर 69 खिलाड़ियों के साथ कई मैच आयोजित होंगे.
69 क्रिकेटर, एक मिशन! जानिए किन खिलाड़ियों पर टिकी है BCCI की बड़ी योजना
एशियन गेम्स के लिए भारत की T20I टीम [3 खिलाड़ी]: जसप्रीत बुमराह, विप्रज निगम, यश ठाकुर
ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम [15 खिलाड़ी]: ऋषभ पंत [सी, डब्ल्यूके], सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान [वीसी], स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल [डब्ल्यूके], आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा
मल्टी-डे सीरीज बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए के लिए भारत ए टीम [15 खिलाड़ी]: अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल [सी], साई सुदर्शन [वीसी], यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)], शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन [डब्ल्यूके], नचिकेत भुटे, वी वैश्य
50 ओवर की सीरीज बनाम एयूएस-ए के लिए भारत ए टीम [8 खिलाड़ी]: प्रियांश आर्य, रजत पाटीदार, निशांत सिंधु, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह [विकेटकीपर], गुरजपनीत सिंह
भारत का सीरीज शेड्यूल
भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए मल्टी-डे और वन-डे सीरीज़: 22 सितंबर से 11 अक्टूबर, 2026
भारत बनाम जापान टी20ई और एशियाई खेल: 22 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2026
भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे और टी20 सीरीज: 27 सितंबर से 17 अक्टूबर, 2026
ईरानी कप: 1 से 5 अक्टूबर, 2026
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