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फतेहपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से दो मंजिला इमारत ढही, 5 लोगों की मौत

फतेहपुर के मलवां में घरेलू LPG सिलेंडर फटने से दो मंजिला इमारत ढह गई. मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है.

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फतेहपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से दो मंजिला इमारत ढही, 5 लोगों की मौत
सिलेंडर फटने के बाद इमारत ढहने से हुआ हादसा. (Photo: IANS)
फतेहपुर:

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र के कस्बे में सोमवार की शाम फल कारोबारी के घर में तेज धमाके से मकान की ऊपरी दो मंजिलें ढह गईं. हादसे में मलबे में दबने और झुलसने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी शाम करीब 5:30 बजे पीआरवी के जरिए मिली. इसके बाद, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी. इसके बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया गया.

पुलिस और फायर ब्रिगेड के करीब 16 कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सात लोगों को बाहर निकाला गया. सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज फतेहपुर भेजा गया.

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सात लोगों को मलबे से निकाला गया. दो घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ में एक सिलेंडर फटने की बात सामने आई है. मौके पर चार गैस सिलेंडर मिले हैं, जिनमें दो के फटने की बात कही जा रही है. हालांकि, विस्फोट के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. फॉरेंसिक और फायर विभाग की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से मुख्य मकान की दो मंजिलें ढह गईं. आसपास के कुछ मकानों की बीम को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि वहां कोई जनहानि नहीं हुई है. 

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी...

राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है. पुलिस के मुताबिक, रात में मलबा हटाने के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है. बिजली विभाग और स्थानीय स्तर पर लाइट की व्यवस्था की गई है, जबकि जरूरत पड़ने पर बड़ी लाइटें भी मंगाई जाएंगी.

मलबे के अंदर किसी अन्य शख्स के दबे होने की जानकारी मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा. हादसे के बाद गृहस्वामी सुरेश उर्फ धुन्नर गुप्ता की भी सदमे से हालत बिगड़ गई. उन्हें भी मेडिकल सहायता दी गई है. पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं. विस्फोट क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है.

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