'आप यहां नाले की बदबू महसूस कर सकते हैं...' मनु भाकर के बिना मेडल लौटने पर पिता का पहला रिएक्शन, खराब सुविधाओं पर उठाए सवाल

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर एशियाई खेलों में सोमवार को 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में जगह बनाने से चूककर पदक के बिना लौटेंगी, जबकि ईशा सिंह ने शीर्ष आठ में जगह बनाकर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखीं.मनु 579 अंक ही जुटा सकीं, जो उन्हें फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं था. वह 11वें स्थान पर रहीं। ईशा ने 580 अंक के साथ आठ निशानेबाजों के फाइनल में जगह पक्की की. यह बहु-खेलों वाले आयोजन में मनु के लिए सबसे निराशाजनक अभियानों में से एक रहा. इससे पहले वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थीं और पांचवें स्थान पर रही थीं.

भारत टीम स्पर्धा में पदक की दौड़ में था, लेकिन राही सरनोबत का निशाना अहम समय पर चूक गया, जो टीम के लिए महंगा साबित हुआ. सरनोबत ने चौथी सीरीज में 39 अंक का खराब स्कोर किया. प्रत्येक सीरीज में पांच निशाने होते हैं. भारत इस प्रदर्शन के बावजूद पोडियम पर जगह बनाने की स्थिति में था, लेकिन सरनोबत के खराब प्रदर्शन के बाद टीम की पदक की उम्मीदें निर्णायक रूप से समाप्त हो गईं. सरनोबत 568 अंक के निराशाजनक स्कोर के साथ 30वें स्थान पर रहीं.

मनु भाकर के लिए 2026 एशियाई गेम्स मुश्किल रहे

10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत — 5वां स्थान

10 मीटर एयर पिस्टल टीम — 4था स्थान

25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत — 11वां स्थान

25 मीटर पिस्टल टीम — 5वां स्थान

मनु भाकर के पिता राम किशन भाकर ने किया रिएक्ट

शूटिंग एक ऐसे गेम हैं जहां एक शॉट से मैच का पासा पलट सकता है. मनु ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन उसका दिन आज नहीं था. कभी-कभी खिलाड़ी का उताव-चढ़ाव आता है. मनु लगातार अच्छा कर रही थी. लेकिन उसका दिव आज अच्छा नहीं रहा .खासकर कल मनु अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थी. हर शूटर चाहता है कि वह अच्छा परफॉर्मेंस करें लेकिन कभी-कभी शूटर के लिए दिन अच्छा नहीं होता है. 10 मीटर में मनु ने बेहतर किया था. कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन एक खराब शॉट ने उसे मेडल से दूर कर दिया.

बेटी का टूटा मेडल सपना, मनु भाकर के पिता ने खेल व्यवस्था पर साधा निशाना

खेलने की स्थितियों और यात्रा के समय पर सवाल उठाते हुए, राम किशन ने शूटिंग रेंज के पास नाले की बदबू और रेंज का नागोया शहर से काफी दूर होने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने बस के समय से जुड़ी दिक्कतों की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा, "आप यहां नाले की बदबू महसूस कर सकते हैं, और एथलीट ऐसे माहौल में शूटिंग कर रहे हैं। यह (शूटिंग रेंज) (नागोया शहर से) बहुत दूर है—आप कह सकते हैं कि हर दिन चार से पांच घंटे किसलिए बर्बाद हो रहे हैं? और ऊपर से, बस का समय। यात्रा में चार से पांच घंटे लगते हैं, और बस का समय भी अलग-अलग है, इसलिए जापान को इतने बड़े इवेंट्स का आयोजन नहीं करना चाहिए, अगर वे इस तरह के इवेंट्स आयोजित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। उन्हें बेहतर ढंग से आयोजन करना चाहिए,"



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