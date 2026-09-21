शूटिंग में 5 मेडल पक्का, जानें मेडल टैली में भारत किस पायदान पर, यहां देखें टॉप-10

एशियाई गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों और रुद्राक्ष पाटिल ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि चीन के शेंग लिहाओ ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया. रुद्राक्ष ने शानदार शुरुआत की और पहली सीरीज़ के बाद 52.8 का स्कोर करके शुरुआती बढ़त बना ली. उन्होंने दूसरी सीरीज में बेहतरीन 53.2 का स्कोर करके अपनी बढ़त बढ़ाई और शीर्ष पर 1.1 अंक की बढ़त बना ली,

हिमांशु भी मेडल की दौड़ में मजबूती से बने रहे और जैसे-जैसे मुकाबला कड़ा होता गया, वे कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर आ गए. 12 शॉट्स के बाद, रुद्राक्ष 127.4 के स्कोर के साथ आगे थे, उनके बाद हिमांशु 126.6 और शेंग 126.3 के स्कोर के साथ थे. मुकाबला बीच के चरणों में भी बेहद करीबी रहा, आखिरकार 16 शॉट्स के बाद शेंग 168.8 के स्कोर के साथ बढ़त पर आ गए, जबकि रुद्राक्ष और हिमांशु 168.6 के स्कोर पर बराबरी पर थे. हिमांशु ने शानदार 10.9 का स्कोर करके रुद्राक्ष से केवल 0.1 अंक की दूरी बना ली, लेकिन अगले शॉट में 9.8 के स्कोर के कारण वे तीसरे स्थान पर खिसक गए. उन्होंने 10.6 के स्कोर के साथ वापसी की और मेडल की दौड़ में बने रहे.

शेंग ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 20 शॉट्स के बाद अपनी बढ़त को एक अंक तक बढ़ा लिया, जबकि रुद्राक्ष 210.6 के स्कोर के साथ दूसरे और हिमांशु 210.0 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर थे. अंतिम चरणों में भारतीय जोड़ी के लिए रोमांचक अंत हुआ. रुद्राक्ष 22 शॉट्स के बाद बाहर हो गए और 230.9 का स्कोर किया, जो हिमांशु के 231.0 के स्कोर से सिर्फ 0.1 अंक पीछे था. पिछले शॉट में उनका 9.7 का स्कोर महंगा साबित हुआ और उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल से संतोष करना पड़ा.

इसके बाद हिमांशु का सामना गोल्ड के लिए शेंग से हुआ, दोनों निशानेबाजों ने अपने अंतिम शॉट्स में 10.6 का स्कोर किया, लेकिन शेंग ने 233.0 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि हिमांशु ने 231.0 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. इस नतीजे से भारत को पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल मिले, जिसमें हिमांशु और रुद्रांक्ष दोनों ने पोडियम पर जगह बनाई.

एशियन गेम्स के मेडल टैली की बात करें तो भारत इस समय 6 मेडल के साथ 10वें नंबर पर है. चीन नंबर 1 पर बना हुआ है. चीन ने अबतक

14 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है और कुल 23 मेडल जीते हैं. , नंबर 2 पर जापान है जिसने अबतक कुल 21 मेडल जीत लिए हैं.

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