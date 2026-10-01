एशियन गेम्स 2026: गणेश मणि रत्नम ने दिलाया ब्रॉन्ज, कंपाउंड तीरंदाजी में भारत की झोली में आए 4 मेडल

गुरुवार को एशियाई खेल 2026 में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने कंपाउंड आर्चरी में पुरुषों का व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीता. इसके साथ ही भारत ने इस कैटेगरी में अपना अभियान तीन गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ पूरा किया. गणेश ने आइची के ओकाज़ाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में 150 में से 149 अंक हासिल किए और 149-144 से जीत दर्ज की. इससे पहले, गणेश ने क्वार्टर फ़ाइनल में चीनी ताइपे के चेन चिएह-लुन को 148-138 से हराया था, लेकिन सेमी-फ़ाइनल में उन्हें रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया के किम जोंगहो से 148-144 से हार का सामना करना पड़ा.

आइची-नागोया में गणेश का यह दूसरा मेडल था. इससे पहले बुधवार को उन्होंने साहिल जाधव और कुशल दलाल के साथ मिलकर पुरुषों की कंपाउंड टीम का गोल्ड मेडल जीता था. गुरुवार को ही, महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत आर्चरी के क्वार्टर फ़ाइनल में चिकिता तनिपार्थी को इंडोनेशिया की नुरिसा डियान अशरीफ़ाह से 144-143 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह खेलों में अपना तीसरा मेडल जीतने से चूक गईं.

चिकिता, जिन्होंने 705 अंकों के साथ क्वालिफ़िकेशन राउंड में टॉप किया था, ने राउंड ऑफ़ 32 में भूटान की दोरजी डोलमा को 149-140 से हराया था. इसके बाद राउंड ऑफ़ 16 का मुक़ाबला 148-148 पर बराबरी पर छूटा, जिसके बाद शूट-ऑफ़ में उन्होंने चीनी ताइपे की चेन यी-ह्सुआन को हराया.

वहीं, मौजूदा चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम 699 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रहीं. उन्होंने अपना पहला एलिमिनेशन मैच 148-145 से जीता, लेकिन राउंड ऑफ़ 16 में दक्षिण कोरिया की 14 साल की कांग येओनसेओ से 150-146 से हार गईं. कांग ने परफेक्ट 150 का स्कोर किया था. पृथिका प्रदीप क्वालिफिकेशन में 695 अंकों के साथ 20वें स्थान पर रहीं, लेकिन व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में आगे नहीं बढ़ पाईं, क्योंकि हर देश से केवल दो तीरंदाज ही आगे बढ़ सकते थे.

पुरुषों के क्वालिफिकेशन में, साहिल 709 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय रहे. उनके बाद गणेश 14वें और कुशल 16वें स्थान पर रहे; इन दोनों ने 704-704 अंक हासिल किए. तीसरे नंबर के भारतीय होने के कारण कुशल व्यक्तिगत नॉकआउट राउंड में आगे नहीं बढ़ पाए. साहिल राउंड ऑफ़ 16 तक पहुंचे, जहाँ वे एक ऑल-इंडियन मुकाबले में गणेश से 149-148 से हार गए.

भारत ने बुधवार को कंपाउंड टीम के तीनों गोल्ड मेडल जीते थे. ज्योति, चिकिता और पृथिका ने महिला टीम का खिताब जीता, जबकि चिकिता और साहिल ने मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के लिए भारत को कोटा दिलाने में मदद की. इसके बाद साहिल, गणेश और कुशल ने पुरुष टीम का खिताब जीतकर क्लीन स्वीप पूरा किया.

भारत ने हांग्जो 2023 में कंपाउंड के सभी पाँच गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन आइची-नागोया 2026 में तीन गोल्ड और एक ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ अपना अभियान समाप्त किया. हालांकि, भारत का तीरंदाजी अभियान अभी जारी है, क्योंकि रिकर्व टीम, मिक्स्ड टीम और व्यक्तिगत मेडल इवेंट्स अभी होने बाकी हैं.

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