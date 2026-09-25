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एशियन गेम्स 2026: ऐश्वर्य-रुद्रांक्ष-नीरज की तिकड़ी ने साधा सिल्वर, 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में भारत का कमाल

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार की भारतीय तिकड़ी ने 1762 अंक हासिल करके पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.

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एशियन गेम्स 2026: ऐश्वर्य-रुद्रांक्ष-नीरज की तिकड़ी ने साधा सिल्वर, 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस में भारत का कमाल
एशियन गेम्स 2026: ऐश्वर्य-रुद्रांक्ष-नीरज की तिकड़ी ने साधा सिल्वर

शुक्रवार को आइची प्रीफेक्चरल जनरल शूटिंग गैलरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय शूटिंग टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम फ़ाइनल में सिल्वर मेडल जीता. भारतीय निशानेबाजों ने फाइनल में कुल 1762-94x का स्कोर करके दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चीन (1766-95x) ने गोल्ड और दक्षिण कोरिया (1751-87x) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय प्रशंसकों के लिए एक और खुशी की बात यह रही कि ऐश्वर्य और नीरज व्यक्तिगत फ़ाइनल इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गए, जो आज ही बाद में होगा.

पुरुषों और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेडल न जीत पाने के बाद भारतीय शूटिंग टीम की आलोचना हो रही थी. हालांकि, राइफल इवेंट से एक और मेडल मिला, जबकि उसी दिन सुरुचि फोगाट और कमलजीत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. 

राइफल इवेंट की बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने दो नीलिंग सीरीज़ में 587 पॉइंट हासिल किए. उन्होंने प्रोन सीरीज़ में भी शानदार प्रदर्शन किया और दो सीरीज़ में 593 पॉइंट हासिल करके पहली दो पोजीशन में कुल 1180 का स्कोर बनाया.

इस बीच, भारतीय निशानेबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और स्टैंडिंग सीरीज़ में 582 का स्कोर किया, जिससे उनका कुल स्कोर 1762-94x रहा. साथ ही, ऐश्वर्य और नीरज व्यक्तिगत फ़ाइनल के लिए भी क्वालिफ़ाई कर गए. 

ऐश्वर्य 589-34x के स्कोर के साथ व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि नीरज 588-34x के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे. पाटिल 585-26x के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर रहे. 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, सुरुचि और कमलजीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. उन्होंने फ़ाइनल में कुल 484.6 का स्कोर बनाया, जो एक एशियाई रिकॉर्ड है.

भारतीय जोड़ी ने दबाव वाले फ़ाइनल में अपना संयम बनाए रखा और सटीकता व निरंतरता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किया. उनके 484.6 के स्कोर ने न केवल गोल्ड मेडल पक्का किया, बल्कि फ़ाइनल में एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया.

सुरुचि और कमलजीत ज़्यादातर समय मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रहे और दबाव बढ़ने पर भी शांत रहे. उनका शानदार स्कोर अंततः रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया को पीछे रखने के लिए काफ़ी साबित हुआ.

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