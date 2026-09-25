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एशियन गेम्स 2026: जोशना-वेलावन ने स्क्वैश में खत्म किया 16 साल का सूखा, मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर पक्का किया पदक

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो को हराकर मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई

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एशियन गेम्स 2026: जोशना-वेलावन ने स्क्वैश में खत्म किया 16 साल का सूखा, मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर पक्का किया पदक
जोशना-वेलावन ने स्क्वैश में खत्म किया 16 साल का सूखा

अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार ने शुक्रवार को फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जेमिका अरिबाडो को हराकर मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई और अपना मेडल पक्का किया. भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में 11-3, 11-5 से शानदार जीत दर्ज करने में आधे घंटे से भी कम समय लिया. सेमीफाइनल में शनिवार को उनका मुकाबला हांगकांग के यो का ली और मिंग होंग तांग से होगा.

40 वर्षीय जोशना के लिए यह एशियाई खेलों का छठा मेडल होगा. वह रिकॉर्ड सातवीं बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रही हैं. उनके नाम इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में पहले से ही दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल हैं. उन्होंने 2018 में सिंगल्स में ब्रॉन्ज़, 2014 और 2018 में टीम इवेंट में सिल्वर और 2010 और 2022 में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

जोशना, जो 2002 के बुसान गेम्स के बाद से लगातार सातवीं बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रही हैं, ने भारत के एक और दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. घोषाल ने इस कॉन्टिनेंटल मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में छह बार खेलने के बाद पिछले साल संन्यास ले लिया था. नागोया किंजो फुतो एरिना के कोर्ट नंबर 6 पर खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने अपनी ताकत और बेहतरीन खेल से पूरी तरह दबदबा बनाए रखा. 

तमिलनाडु के अनुभवी जोशना और 28 वर्षीय सेंथिलकुमार ने एक-दूसरे का बखूबी साथ दिया. जोशना और सेंथिलकुमार ने बिना किसी खास परेशानी के नौ मिनट में पहला गेम जीत लिया, जबकि फिलीपींस की जोड़ी खेल के हर पहलू में पीछे रही. भारतीय खिलाड़ी शुरुआत में ही 3-0 से आगे हो गए और जल्द ही स्कोर 9-2 कर दिया. इसके बाद फिलीपींस की जोड़ी ने एक पॉइंट हासिल किया, लेकिन जोशना और सेंथिलकुमार ने तेज़ी दिखाते हुए अगले दो पॉइंट जीते और पहला गेम 11-3 से अपने नाम किया.

दूसरा गेम भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि भारतीयों के 3-0 से बढ़त बनाने के बाद पेलिनो और अरिबाडो ने वापसी की कोशिश की. दूसरे गेम के बीच में स्कोर 4-2 था, लेकिन फिलीपींस की जोड़ी बस इतना ही अंतर कम कर पाई. इसके बाद, जोशना और सेंथिलकुमार ने अपनी रफ़्तार बढ़ाई और स्कोर 7-2 और फिर 8-4 कर दिया. इसके बाद उन्होंने 10 मिनट में दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया.

मैच के बाद जोशना ने कहा,"अपने देश के लिए मेडल जीतना हमेशा बहुत खास होता है. और मेरे पूरे करियर में यही मेरी प्रेरणा रही है." एशियाई खेलों की अपनी तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा,"मैं काफी हद तक विदेश में ट्रेनिंग करती हूं जैसे, एशियाई खेलों से पहले मैं USA में थी. इसलिए मैं जितना हो सके, ऐसा करने की कोशिश करती हूं." "इसके अलावा, मैं चेन्नई में इंडियन स्क्वैश एकेडमी में ट्रेनिंग करती हूं. मैं वहां सभी कोच के साथ काम करती हूं. और एशियाई खेलों से पहले, मैं USA में (ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी) डेविड पामर के साथ काम कर रही थी."

सेंथिलकुमार, जो अपने पहले एशियाई खेल खेल रहे हैं, ने कहा कि उन्होंने और जोशना ने मैच से पहले बनाई गई अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया. उन्होंने कहा,"यह बहुत अच्छा मैच था, हमने शुरू से आखिर तक आक्रामक खेल दिखाया. हमने अपनी योजनाओं को बखूबी अंजाम दिया और हम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा खेला." "हमने अपने विरोधियों के साथ पहले कभी नहीं खेला था, इसलिए हमने उनके पिछले मैचों के वीडियो देखे और अपनी रणनीति बनाई."

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