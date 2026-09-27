एशियन गेम्स 2026: गोल्ड मेडल न जीत पाने के बाद स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह का पहला रिएक्शन, बोले- अब मैं...

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल से मामूली अंतर से चूकने के बाद, भारत के स्क्वैश स्टार अभय सिंह ने अपने प्रदर्शन पर ईमानदारी से बात की. फाइनल में जबरदस्त कोशिश के बावजूद, अभय ने माना कि मैच के कुछ हिस्से योजना के मुताबिक नहीं रहे और अंत में विरोधी खिलाड़ी उनपर भारी पड़े. मैच के बाद बात करते हुए अभय ने कहा कि उनके खेल के "कुछ हिस्से" जरूरी स्तर के नहीं थे, हालांकि वे पूरे मुकाबले में डटे रहे, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ अहम मौकों पर वे पिछड़ गए, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी को बढ़त मिल गई.

भले ही नतीजा निराशाजनक रहा, लेकिन सिल्वर मेडल जीतना भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. एशियाई गेम्स के फाइनल तक पहुंचना और पोडियम पर जगह बनाना उनकी कड़ी मेहनत, निरंतरता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके विकास का सबूत है. अभय ने आगे ये भी कहा कि, "वे इस बात पर भी जोर दिया कि वे इस अनुभव से सीखेंगे और भविष्य के टूर्नामेंट में और मजबूती से वापसी करेंगे. उन्होंने आगे ये भी कहा कि, अब उनका पूरा ध्यान टीम मैच पर है. उसके लिए अब योजना बनाना है."

फाइनल के बात करें तो अभय सिंह को मलेशिया के ईन योव एनजी से 9-11, 5-11, 5-11 से हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. इस हार के साथ ही, अभय LA 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने का मौका चूक गए.

बता दें कि सौरव घोषाल (जिन्होंने 2014 और 2023 में सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था) के बाद अभय इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने. हालांकि, फ़ाइनल में हारने की वजह से अभय LA 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफ़ाई करने से चूक गए, जहां स्क्वैश पहली बार शामिल किया जा रहा है.

नागोया किंजो फुतो एरीना में 44 मिनट तक चले इस मुक़ाबले का पहला गेम काफी कड़ा रहा, लेकिन धीरे-धीरे ईन ने मैच पर अपनी पकड़ बना ली.उन्होंने अभय को वापसी करने और हांगझोऊ 2022 में जीते गए अपने टाइटल को बचाने का कोई मौका नहीं दिया.

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