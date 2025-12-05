विज्ञापन
इंडिगो संकट: अपनी शादी पार्टी में न पहुंच सके दूल्हा-दुल्हन, निकाला गजब ही जुगाड़

इंडिगो के संकट ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उड़ानें रद्द होने से लोग जरूरी कामों के लिए भी शहर नहीं पहुंच पा रहे. इसी बीच कर्नाटक के हुबली से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक नए शादीशुदा जोड़े को अपनी रिसेप्शन पार्टी ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ी.

  • इंडिगो में पायलटों की कमी के कारण देशभर में कई उड़ानें लगातार कैंसिल हो रही हैं
  • हुबली में शादीशुदा जोड़े को अपनी रिसेप्शन पार्टी वर्चुअल अटेंड करनी पड़ी क्योंकि उनकी फ्लाइट ने उड़ा नहीं भरी
  • नए शादीशुदा जोड़े ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर हुबली के लिए टिकट बुक किए थे
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से फ्लाइट्स मुसाफिरों की मुसीबतें बढ़ गई है. न लोग कहीं से आ सकते हैं और न ही कहीं जा सकते हैं. वजह है इंडिगो की फ्लाइट्स धड़ल्ले से कैंसिल हुई जा रही है. इस बीच जब लोग अपने जरूरी कामों के लिए भी दूसरे शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं. तब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है. असल में मामला ये है कि एक कपल को अपनी रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन उनके साथ भी वहीं हुआ जो इस वक्त ज्यादातर इंडिगो पैसेंजर्स के साथ हो रहा है. जिस वजह से कपल को अपनी ही शादी की रिसेप्शन पार्टी को ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा.

दूल्हा-दुल्हन को ऑनलाइन अटेंड करना पड़ा रिसेप्शन

यह घटना कर्नाटक के हुबली की है, जहां नए शादीशुदा जोड़े को अपनी रिसेप्शन पार्टी वर्चुअली अटेंड करनी पड़ी, क्योंकि इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वे शहर नहीं आ पाए. हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास, दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी रिसेप्शन पार्टी हुबली के गुजरात भवन में होनी थी. कपल ने 23 नवंबर को भुवनेश्वर में शादी की थी, और बुधवार को दुल्हन के होमटाउन में एक फॉर्मल रिसेप्शन रखा गया था. लेकिन, यह इवेंट तब संकट में आ गया जब इंडिगो एयरलाइंस ने देश भर में पायलटों की कमी के कारण कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं.

सब मेहमान पहुंचे पर दूल्हा-दुल्हन नहीं पहुंच सकें

दूल्हा और दुल्हन, जिन्होंने 2 दिसंबर के लिए भुवनेश्वर से बेंगलुरु और फिर हुबली के लिए टिकट बुक किए थे, मंगलवार सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह तक बार-बार फ्लाइट्स में देरी होने के कारण फंस गए. आखिरकार 3 दिसंबर को फ्लाइट कैंसिल हो गई. भुवनेश्वर-मुंबई-हुबली के रास्ते यात्रा कर रहे कई रिश्तेदारों को भी फ्लाइट कैंसिल होने की दिक्कत झेलनी पड़ी. मेहमान पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और सारी तैयारियां हो चुकी थीं, इसलिए दुल्हन के माता-पिता ने आगे बढ़कर कपल के लिए रिज़र्व सीटों पर बैठकर रस्में पूरी कीं. इस बीच, भुवनेश्वर में शादी के कपड़ों में सजे दूल्हा और दुल्हन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रिसेप्शन में हिस्सा लिया.

