प्लेन खड़े हैं, पर पायलट नहीं: तब vs अब, क्या बदल गया जो इंडिगो में फंस गए यात्री

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने आज यानी शुक्रवार को 400 से भी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दीं. इतना ही नहीं, देश भर के कई हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें देर से चल रही हैं.

जिसकी वजह से देशभर के एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं.यात्री परेशान हैं क्योंकि इंडिगो की उड़ानें या तो देरी से चल रही हैं या उन्हें अचानक रद्द किया जा रहा है.सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी एयरलाइन में यह अव्यवस्था क्यों फैली?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी वजह नए क्रू नियम और पायलटों की भारी कमी है. ये नए नियम क्या हैं और इसका सीधा असर आपकी यात्रा पर क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं...

नए नियम क्या हैं ?

सभी एयरलाइन कर्मचारियों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू हो गए हैं. अब पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे लगातार आराम करना होगा, जबकि पहले 36 घंटे था. रात 1 बजे से 5 बजे के बीच की लैंडिंग की संख्या सिर्फ दो ही हो सकती है, पहले छह तक की इजाजत थी. लगातार दो रातों के लिए पायलट की ड्यूटी अब सीमित कर दी गई है, जबकि पहले कोई रोक नहीं थी.

इसका मतलब यह है कि हर पायलट अब कम उड़ान भर सकता है और इसी वजह से ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ती है.

इंडिगो पर सबसे ज्यादा असर

इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमान हैं और हर हफ्ते नए प्लेन जुड़ते रहते हैं. लेकिन नए नियमों के बावजूद एयरलाइन ने पायलट हायरिंग में तेजी नहीं दिखाई और खर्च कम करने के लिए इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाया. इसके कारण नए नियम लागू होते ही फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ.

कब लागू हुए नए नियम

इन नियमों के पहले चरण को जुलाई में लागू किया गया था. नवंबर 1 से दूसरे चरण में रात की लैंडिंग सिर्फ दो तक सीमित कर दी गई. पहले यह नियम मार्च 2024 से लागू होने वाले थे, लेकिन एयरलाइंस ने चरणबद्ध रूप से लागू करने की मांग की थी ताकि पर्याप्त क्रू उपलब्ध हो सके.

नई FDTL नियमों के कारण इंडिगो को कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा. इसके चलते यात्री एयरपोर्ट पर घंटों रुकने, खाना और पानी न मिलने जैसी परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं. अब एयरलाइन इस समय अगले 48 घंटे में अपने ऑपरेशन को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है.