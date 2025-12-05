इंतहां हो गई इंतजार की... एयरपोर्ट पर जरा यात्रियों के सूटकेसों का पहाड़ देखिए

इंडिगो की विमानबंदी ने दिल्ली से लेकर देश के कई हवाईअड्डों पर यात्रियों के लिए मुसीबत बनकर आई है. हर तरफ सूटकेस का पहाड़ दिख रहा है. जो यात्री अपने परिजनों के चार घंटे बाद मिलने का प्लान बनाकर एयरपोर्ट आए थे उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है. इंडिगो की विमानबंदी ने यात्रियों को परेशान करके रख दिया है.

यह भी पढ़ें, इंडिगो की 1300 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में त्राहिमाम, दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को किया अलर्ट

दिल्ली एयरपोर्ट पर सूटकेस का पहाड़

दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इंडिगो के बैगेज काउंटर के पास सूटकेस का पहाड़ लगा हुआ है. लाल, हरे, काले, भूरे सूटकेस. इंडिगो कंपनी ने यात्रियों को ऐसा फटका लगाया है जो कभी न भूलने वाला है. किसी की शादी छूट गई तो किसी की अहम मीटिंग छूट गई, कई छात्रों की परीक्षा छूट गई.

यात्री नाराज, इंडिगो पर उतार रहे गुस्सा

एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का हार बुरा है. नाराज पैसेंजर पिछले 12 घंटों से दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने बैग पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. न उनको खाना मिल रहा है और न पानी दी जा रही है. इंडिगो के काउंटर खाली पड़े हैं. हर तरफ अफरातफरी का माहौल है. इंडिगो के करीब 500 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं.

एयरपोर्ट पर जमीन पर ही सो गए यात्री

एयरपोर्ट पर माहौल इतना बुरा हो चुका है कि लोग जमीन पर ही सो जा रहे हैं. हर तरफ मुश्किल हालात हैं. यात्री इसे इंडिगो की तरफ से दी गई मानसिक प्रताड़ना बता रहे हैं. जिन यात्रियों का बैग नहीं मिला है उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कुछ यात्रियों की कहानी तो और भी दर्द भरी है. एक यात्री का प्लेन गुरुवार को शाम साढ़े 7 बजे उड़ान भरने वाली थी. यात्री शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे. उन्हें बताया भी गया था कि उड़ान समय पर है लेकिन पिछले 12 घंटे हो चुके हैं हमें आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है.

14 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

एक अन्य यात्री ने कहा कि वो एयरपोर्ट पर कल दोपहर से ही इंतजार कर रहे हैं. इंडिगो लगातार फ्लाइट में डिले कर रहा है. इंडिगो की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है. एक अन्य यात्री ने बताया कि ये काफी तनावपूर्ण क्षण है. पिछले 14 घंटे से हम एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. यहां न तो कुछ खाने का कूपन है न कुछ और. मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है. लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन इंडिगो के कर्मचारी कुछ बता नहीं रहे हैं. इंडिगो कर्मचारियों को ऐसी आपात स्थिति के लिए ट्रेंड ही नहीं किया गया है.