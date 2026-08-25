क्या रक्षाबंधन के दिन भी होगी बारिश? जानिए 28 अगस्त तक के मौसम का हाल

राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन जम्मू, देहरादून और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में अलवर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 120 मिलीमीटर बारिश नादौती, सवाई माधोपुर में दर्ज हुई.

25-26 अगस्त को इन इलाकों में बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने आज, 25 अगस्त को नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

27 अगस्त से बारिश में कमी

मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में फिर कमी आने की संभावना है. हालांकि 27 और 28 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर

पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसूनी परिस्थितियां जारी रहने का अनुमान है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार फिलहाल पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है.

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