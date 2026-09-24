बिहार में गजब घोटाला! सभापति ने सास को दिलाया PM आवास, फिर उसी पर बना दिया ₹70 लाख का आलीशान मकान

बिहार में वैशाली जिले की हाजीपुर नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी पर अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के आरोप लगे हैं. मामले में जांच शुरू कर दी गई है. इसके बाद सभापति की परेशानी बढ़ गई है. सभापति पर आये से अधिक संपति अर्जित करने के साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपति खरीदने के अलावा सास के नाम पर गलत तरीके से 'पीएम आवास योजना' का फायदा लेने का आरोप लगा है. यह भी जानकारी सामने आई है कि पीएम आवास के जरिए बने मकान पर 70 लाख रुपए लगाकर आलीशान मकान बनवाया गया. ये आरोप हाजीपुर के पूर्व वार्ड मेंबर सुभाष कुमार निराला ने लगाया था. इसकी शिकायत सुभाष कुमार निराला ने डीएम से लेकर कमिश्नर तक से की थी लेकिन फाइल दबा दिए जाने का आरोप है.

इस बीच तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त ने डीएम से आरोपों की जांज पर रिपोर्ट मांगा था.

वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने असिस्टेंट कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम गठित किया और 7 दिन के अंदर टीम से जांच रिपोर्ट मांगी है. इतना ही नहीं जांच टीम ने शिकायतकर्ता सुभाष निराला को बुलाया, जहां उन्होंने कई तरह के सबूत पेश किए.

ऐसे में समझा जा सकता है कि सभापति संगीता कुमारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अगर जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं, तो कार्रवाई तय है. लिहाजा देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है. लेकिन इतना तो तय है कि जांच टीम के गठन के साथ ही नगर परिषद में हलचल तेज हो गई है.

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