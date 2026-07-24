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पत्‍नी का अस्‍पताल में हार्ट अटैक का चल रहा था इलाज, बाहर अध‍िकारी पत‍ि ले रहा था घूस, ACB ने दबोचा 

पत्‍नी को हार्ट अटैक आया तो उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया. पत‍ि वहीं पर घूस की रकम लेकर आने के ल‍िए बोला. एसीबी की टीम ने उसे घूस लेते रंगे हाथ पकड़ ल‍िया.  

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पत्‍नी का अस्‍पताल में हार्ट अटैक का चल रहा था इलाज, बाहर अध‍िकारी पत‍ि ले रहा था घूस, ACB ने दबोचा 
एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा.
NDTV Reporter

चौकीदारी के ठेके का भुगतान समय पर करने और ठेका सुचारू रखने के बदले में 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते भीलवाड़ा कॉलेज के संस्थापन अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय की संस्थापन शाखा प्रभारी शिव प्रकाश धूमल ने रिश्वत राशि भी वहीं ली, जहां उसकी पत्नी हार्ट अटैक के चलते भर्ती थी. तिलक नगर के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज चल रहा था. बाहर पति 40000 की रिश्वत ले रहा था. 

एसीबी को मिली थी शिकायत  

एसीबी को श‍िकायत म‍िली की अप्रैल 2026 में एमएलवी कॉलेज में सुरक्षा गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का ठेका मिला था.  कॉलेज में न‍िरीक्षण के दौरान कुछ सुरक्षा गार्ड ड्यूटी से गायब म‍िले. इसकी वजह से प्रिंस‍िपल ने संबंधित फर्म का ठेका निरस्त कर द‍िया. संस्थापन अधिकारी शिव नुवाल ने ठेका न‍िरस्‍त नहीं करने और ब‍िल में परेशानी नहीं आने देंगे, इसके ल‍िए 50 हजार रुपए र‍िश्‍वत मांगी. 40 हजार रुपये में मामला तय हो गया.

एसीबी ने अस्पताल में पकड़ा  

श‍िकायत म‍िलने पर एसीबी ने सत्‍यापन कराया. इसके बाद ACB ने आरोपी को ट्रैप करने के ल‍िए जाल ब‍िछाया. श‍िव नुवाल की पत्‍नी को हार्ट अटैक आया तो अस्‍पताल में भर्ती कराया. उन्होंने वहीं पर घूस की रकम लेकर आने के ल‍िए कहा. पर‍िवादी जब घूस लेकर पहुंचा तो एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ ल‍िया. एसीबी ने आरोपी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया. 

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