विज्ञापन
विशेष लिंक

Rajasthan: 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हिस्ट्रीशीटर, नाकाबंदी के दौरान रोका गया था वाहन

हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. जिले में अब तक की एमडी ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है. (हनुमानगढ़ से मनीश शर्मा की रिपोर्ट)

Read Time: 2 mins
Share
Rajasthan: 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हिस्ट्रीशीटर, नाकाबंदी के दौरान रोका गया था वाहन
हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
Rajasthan:

राजस्थान में नशा की तस्करी तेजी से बढ़ते जा रही है. बीते दिन थाइलैंड से जयपुर नशे की तस्करी का मामला सामने आया था. जहां 1 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक वीड (गांजे का प्रकार) थाइलैंड से जयपुर भेजी गई थी. वहीं आस पास के राज्यों से लगातार ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आ रहा है. अब ताजा मामला हनुमानगढ़ से है जहां नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये का ड्रग्स पकड़ा गया है. इसके साथ ही हिस्ट्रीशीटर भी गिरफ्तार किया गया है.

हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस कार्रवाई को जिले में अब तक की एमडी ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है.

नाकाबंदी के दौरान रोका गया वाहन

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि बरामद एमडी ड्रग की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है. एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई जिला विशेष टीम (DST) के कांस्टेबल देवकरण की सूचना पर की गई. सूचना के आधार पर टाउन पुलिस ने भारतमाला रोड पर नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका, जिसमें सवार फलोदी जिला निवासी संतोष बिश्नोई और रमेशचंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 6 किलो एमडी ड्रग, 3 किलो अफीम, एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए.

10 करोड़ के ड्रग्स बरामद

10 करोड़ के ड्रग्स बरामद

इस कार्रवाई में डीएसटी कांस्टेबल देवकरण चोटिया और टाउन थाना के कांस्टेबल रमेश पुनिया की विशेष भूमिका रही. वहीं मामले की जांच टाउन थानाधिकारी अशोक विश्नोई द्वारा की जा रही है.

एसपी हरिशंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित रमेशचंद्र बिश्नोई लोहावट थाना का हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस दोनों आरोपितों से नशा तस्करी नेटवर्क और उनके संपर्कों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ेंः थाइलैंड से जयपुर आया 1 करोड़ रुपये की नशे की खेप, इंटरनेशन पार्सल में मिला हाइड्रोपोनिक वीड

यह भी पढ़ेंः जैसलमेर के थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बासनपीर प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Drugs Smuggling, Hanumangarh 10 Crore Drugs Sized, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com