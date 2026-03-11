बीकानेर में जांच करने गई पुलिस टीम पर छोड़ा 'पिटबुल', महिला हवलदार को बुरी तरह नोचा

राजस्थान के बीकानेर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिकायत की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर मकान मालकिन ने पालतू 'पिटबुल' कुत्ता छोड़ दिया. इस हमले में एक महिला हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

दरवाजा खुलते ही हुआ हमला

घटना बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थानाक्षेत्र की है. सहायक पुलिस निरीक्षक शारदा ने FIR के हवाले से बताया कि 2 मार्च को पुलिस टीम चाणक्यनगर कॉलोनी में एक शिकायत की जांच के लिए पहुंची थी. महिला हवलदार माली जाखड़ ने जब मकान का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से एक लड़की बाहर आई. पुलिसकर्मियों ने उसे 'मनीषा' नामक महिला को बुलाने के लिए कहा. कुछ देर बाद वह लड़की अंदर गई और एक खूंखार 'पिटबुल' कुत्ते के साथ बाहर आई. उसने जानबूझकर गेट खोलकर कुत्ते को पुलिस टीम पर छोड़ दिया और खुद तुरंत अंदर से गेट बंद कर लिया.

महिला हवलदार जख्मी

पिटबुल ने बाहर निकलते ही महिला हवलदार माली जाखड़ पर हमला कर दिया और उनके शरीर पर कई जगह गहरे घाव कर दिए. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सहायक पुलिस निरीक्षक पूर्णाराम ने बताया कि घायल महिला हवलदार का प्राथमिक उपचार कराया गया है और फिलहाल वह स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने गांव चली गई हैं.

महिला हवलदार के बयान के आधार पर जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

