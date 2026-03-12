मोनालिसा शादी के बाद पहली बार आई सामने, बोलीं- मैंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है, ये लव जिहाद नहीं

मोनालिसा भोसले, जो महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से फेमस है. उन्होंने हाल ही में मुस्लिम एक्टर फरमान से शादी की है, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी शादी पर रिएक्शन दिया है. वहीं अपनी शादी को लव जिहाद कहने वाले लोगों को करारा जवाब दिया और बताया कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है. उन्होंने कहा- मैंने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. ये 'लव जिहाद' नहीं है. मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और हर धर्म को बराबर मानती हूं.

मोनालिसा ने कहा- हिंदू रीति रिवाज से की है शादी

हमारी जो शादी हुई है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है. वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था. मैंने ही खुद इनसे जबरदस्ती शादी की थी. मेरे मम्मी पापा घर पर किसी दूसरे से शादी करवाना चाहते थे. तो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा. बुआ का लड़का था वो. बुआ के लड़के से मैं शादी करुंगी तो वह मेरा भाई लगा. इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनसे शादी नहीं करुंगी. पापा साथ में आए थे मेरे. अभी भी यहीं हैं मेरे पापा. लेकिन उन्होंने शादी अटेंड नहीं की. नो मेरे साथ में ही आए थे . अभी नाराज हैं. कल मिले थे हम उनसे.

VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: “I got married according to Hindu rituals. It is not ‘love jihad'. I respect all religions and consider every religion equal,” says Viral Mahakumbh girl Monalisa.



— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026

मोनालिसा के पति ने कहा, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है. मैंने वहीं मोनालिसा ने कहा, मैं सब धर्म को बराबर मानती हूं. वहीं उम्र का सबूत देते हुए कपल ने आधार कार्ड दिखाया, जिसमें उनकी उम्र कंफर्म की है.

