सीने पर सेना की वर्दी और आंखों में आंसू... केदारनाथ के गौरीकुंड में रविवार सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 37 साल के रिटायर्ड पायलट राजवीर सिंह चौहान का पार्थिव देह आज सुबह जयपुर पहुंचा. जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया. राजवीर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और चार माह पहले ही जुड़वां बच्चों के पिता बने थे. उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं और इस अंतिम यात्रा में वर्दी में शामिल हुईं. पिता गोविंद सिंह चौहान ने नम आंखों से कहा हमारे परिवार पर वज्र पड़ा है, हम टूट चुके हैं.

