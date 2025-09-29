विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश में राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव

19 साल की निदा खान झालावाड़ जिले की रहने वाली है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में MBBS की पढ़ाई करने गई थी. उसकी लाश हॉस्टल के कमरे में मिली. झालावाड़ से रियाज खान की रिपोर्ट.

Read Time: 3 mins
Share
बांग्लादेश में राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव
ढाका में भारत की मेडिकल छात्रा की मौत
Rajasthan:

ढाका में मेडिकल की पढ़ाई करने गई राजस्थान की निदा खान की संदिग्ध मौत हो गई है. 19 साल की निदा खान झालावाड़ जिले की रहने वाली है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में MBBS की पढ़ाई करने गई थी. जानकारी के अनुसार, निदा बशुंधरा अद्दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी. शनिवार (27 सितंबर) को उसका शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. हालांकि इस मामले में सुसाइड की भी आशंका जाहिर की जा रही है. लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

फिलहाल बांग्लादेश पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वहीं, कॉलेज प्रशासन ने भी इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. लेकिन लोगों में घटना को लेकर आक्रोश दिख रहा है.

निदा को भारत लाने के लिए जयशंकर प्रसाद को लिखा पत्र

भारत में निदा के घर पर मातम का माहौल है. परिवारजन और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं और वे जल्द से जल्द शव को भारत लाने के प्रयास में जुटे हैं. इसी बीच, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी विदेश मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मोईन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर निदा का शव सम्मानपूर्वक स्वदेश लाने की अपील की है.

दूसरी ओर, झालावाड़ प्रशासन को अभी तक इस घटना की कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है. जिला कलेक्टर ने इस मामले पर अभिज्ञता जाहिर की है.

खड़े हो रहे हैं कई सवाल

निदा की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर विदेश में पढ़ाई कर रही एक युवा छात्रा के साथ ऐसा क्या हुआ. क्या उसकी हत्या की गई है या फिर किस कारण से उसे अपनी जान देनी पड़ी? क्या इसके पीछे मानसिक दबाव, पढ़ाई का तनाव या कोई अन्य कारण था? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

फिलहाल पिड़ावा सहित पूरे जिले में इस घटना को लेकर गम और आक्रोश का माहौल है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर निदा का पार्थिव शरीर भारत लाए और परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाए.

यह भी पढ़ेंः शादी डॉट कॉम पर लड़की से मुलाकात, रेप केस में फंसाकर दिया धोखा... तो इंजीनियर ने दे दी जान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jhalawar Medical Student Death, Rajasthan MBBS Student Death Dhaka, Dhaka BAMC, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com