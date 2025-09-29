शादी डॉट कॉम पर लड़की से मुलाकात, रेप केस में फंसाकर दिया धोखा... तो इंजीनियर ने दे दी जान

मौजूदा समय में युवाओं में प्यार में धोखा जानलेवा बन रहा है. वहीं प्यार के लिए एक दूसरे का गला भी काट रहे हैं. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें शादी के बाद भी अपने प्यार को पाने के लिए युवक और युवतियां किसी भी हद तक चले जाते हैं. ऐसे कई केस आए हैं जिसमें शादी के बाद युवती अपने पति को धोखा देती और मौत के घाट उतार देती है. जबकि युवकों में भी ऐसे केस देखे गए हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया है.
शादी के लिए काफी लोग सोशल मीडिया या फिर किसी एजेंसी का सहारा लेते हैं. ऐसे में शादी डॉट कॉम काफी मशहूर एजेंसी है जहां शादी के लिए लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के इंजीनियर को शादी डॉट कॉम से जीवन साथी चुनना भारी पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी.
जिसे शादी के लिए चुना उससे मिला धोखा
दरअसल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले 29 साल के इंजीनियर गौरव सवन्नी ने आत्महत्या कर ली. गौरव सवन्नी का शव उसलापुर रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिला. इतना ही नहीं उसने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा. जिसमें गौरव ने लिखा, 'मैंने प्यार में धोका खाया है.'
लड़की ने रेप केस में फंसाया
गौरव सवन्नी कुछ साल पहले नौकरी के लिए नोएडा आए थे. जहां शादी डॉट कॉम पर ही दिल्ली की एक युवती से उसकी मुलाकात हुई. वहीं इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता बना. लेकिन बाद में युवती ने गौरव पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया. इस मामले में गौरव को जेल जाना पड़ा. वहीं करीब 15 दिन पहले ही गौरव जमानत पर जेल से छूटकर लौटा था. बताया जाता है कि इस घटना के बाद वह काफी तनाव में रह रहा था. वहीं शनिवार (27 सितंबर) को उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी. सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट भी लिखा जिसमें उसने प्यार में धोखा खाने का जिक्र किया है.
पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है. जबकि गौरव की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है.
