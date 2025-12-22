जयपुर के स्कूल में चार साल बच्ची की खुदकुशी का मामला-क्लास टीचर बर्खास्त

जयपुर के चर्चित स्कूली छात्रा आत्महत्या मामले में स्कूल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. 1 नवंबर को चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा द्वारा स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की घटना के लगभग 50 दिन बाद प्रबंधन ने कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, स्कूल ने कक्षा शिक्षिका पुनीता शर्मा और गणित की शिक्षिका रचना को उनके पदों से हटा दिया है.

इस प्रशासनिक फेरबदल के पीछे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य शिक्षा विभाग का भारी दबाव माना जा रहा है. 20 नवंबर को सीबीएसई ने स्कूल को एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था, जिसमें एक महीने के भीतर जवाब मांगा गया था. सूत्रों के मुताबिक, स्कूल ने अपना आधिकारिक जवाब सीबीएसई को सौंप दिया है, जिसकी समीक्षा फिलहाल एक विशेष समिति द्वारा की जा रही है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल के खिलाफ आगे की दंडात्मक कार्रवाई तय की जाएगी.

वहीं, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने भी इस संवेदनशील मामले में अपनी जांच पूरी कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य शिक्षा विभाग के पास स्कूल की 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) जारी करने या रद्द करने का अधिकार है. विभाग ने इसी आधार पर स्कूल से कड़ा स्पष्टीकरण मांगा था. इन तमाम घटनाक्रमों और बढ़ते कानूनी दबाव के बीच ही स्कूल ने दोनों शिक्षिकाओं को हटाने का फैसला लिया है.

उल्लेखनीय है कि मासूम छात्रा के माता-पिता ने शुरुआत से ही आरोप लगाया था कि स्कूल परिसर में उसे अन्य छात्रों द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

