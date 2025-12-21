विज्ञापन
अमूल, सरस, कृष्णा घी का लेबल... अंदर डिब्बे में 'जहर', जयपुर में बड़े खेल का भंडाफोड़

फैक्ट्री में बड़े ब्रांड के नाम के करीब 6000 रैपर और नकली घी बनाने की मशीनें भी जब्त की गई हैं. आरोपी नकली घी को 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे.

जयपुर में घी बनाने के नाम पर बड़े खेल का भंडाफोड़

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरना डुंगर इलाके में पुलिस ने एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां नामी कंपनियों के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था. बड़ी है कि जिन ब्रांड्स पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, उन्हीं की आड़ में मौत का सामान तैयार हो रहा था. फैक्ट्री में सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा और महान जैसे बड़े ब्रांड्स के नाम पर नकली घी तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था.

7500 लीटर नकली घी बरामद

पुलिस थाना खोराबीसल और DST टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया गया है. फैक्ट्री में डालडा और अन्य कच्चे माल से भरे 10 बड़े पीपे, करीब 6000 नकली रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें भी जब्त की गई हैं. जांच में पता चला कि वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक एसेंस मिलाकर उसे घी जैसा रूप दिया जाता था.

यही नकली घी सैकड़ों घरों तक पहुंच चुका था. सीआई सुरेन्द्र सिंह, गणेश सैनी और उनकी टीम ने इस गिरोह को बेनकाब कियाय. कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री का मालिक विरेंद्र फरार है. जानकारी के मुताबिक, विरेंद्र पहले भी विश्वकर्मा इलाके में मिलावट के मामले में पकड़ा जा चुका है.

सुनसान जगह पर बनाई थी फैक्ट्री

फैक्ट्री एकदम सुनसान जगह पर बनाई गई थी और बाहर दिखावे के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे. इतना ही नहीं, बची हुई नकली रैपर और बैनर को फैक्ट्री में आग लगाकर राख कर दिया जाता था. ताकि कोई सबूत बाहर न जाए. घी बनाने की यह फैक्ट्री करीब डेढ़ साल से चल रही थी. आरोपी नकली घी को 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे.

