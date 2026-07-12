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फोन कॉल ने लिखी खूनी स्क्रिप्ट, युवक ने फोटो खींच गर्लफ्रेंड को भेजी, हां कहते ही मार दी गोली

राजस्थान के अलवर जिले में शनिवार को पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गोली मारने की घटना में नया मोड़ सामने आया है. पहले तेल भरवाने के बाद पैसे न देने से जुड़ा विवाद बताया जा रहा था, लेकिन कहानी कुछ और ही निकली.

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फोन कॉल ने लिखी खूनी स्क्रिप्ट, युवक ने फोटो खींच गर्लफ्रेंड को भेजी, हां कहते ही मार दी गोली
फोन कॉल ने लिखी खूनी स्क्रिप्ट

राजस्थान के अलवर में शनिवार को दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गोली मारने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में पेट्रोल डलवाने के बाद पैसों को लेकर विवाद माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला ही पलट गया. पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम प्रेम प्रंसग का निकला. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वह पहले भी किसी वारदात में शामिल रहा है या नहीं.

एक महिला को फोन करता था पंप का सेल्समैन

दरअसल, सदर थाना क्षेत्र स्थित बुर्जा के पास नायरा पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े एक कर्मचारी को गोली मारने की घटना सामने आई थी. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पूरी की पूरी कहानी पता चल गई. एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन लगातार एक महिला को फोन करता था.

वह महिला पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गोली मारने वाले की प्रेमिका बताई जा रही है. महिला ने आरोपी शख्स को इस संबंध में बताया तो उसने वारदात की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले कठूमर क्षेत्र से एक बाइक चोरी कर अलवर पहुंचा. इसके बाद वह बुर्जा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारी सचिन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी.

बाइक चोरी करके आया था आरोपी

महिला से पुष्टि होने के बाद कि यही युवक उसे फोन करता है, आरोपी ने सचिन पर फायरिंग कर दी. गोली सचिन के कंधे में लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में पहले अलवर में उपचार दिया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध हथियार और आठ कारतूस बरामद किए हैं. इनमें से एक कारतूस का इस्तेमाल फायरिंग में किया गया था. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा रहा है. 

जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए जिस बाइक से अलवर आया था, वह उसने कठूमर क्षेत्र से चोरी की थी. बाइक चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. इस संबंध में कठूमर थाने में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई के दौरान उसे चोटें भी आई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है.

वहीं, पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वह पहले भी किसी वारदात में शामिल रहा है या नहीं. दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई इस फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. अब पुलिस के खुलासे के बाद मामला प्रेम प्रसंग और एकतरफा विवाद से जुड़ा होने की बात सामने आई है.

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