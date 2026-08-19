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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा, 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में वोटिंग, 14 को होगी काउंटिंग

राजस्थान निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने नगर निकाय चुनाव के शेड्यूल की जानकारी दी. 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत 2 चरणों में चुनाव होंगे.

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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा, 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में वोटिंग, 14 को होगी काउंटिंग

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 सितंबर को होगी. जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. मीडिया को संबोधित करते हुए शहरी निकाय चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी दी.  

27 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना

राजस्थान में कुल एक करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 वोटर मतदान करेंगे. इस दौरान नगर निगमों में भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम काम में ली जाएंगी. जबकि अन्य जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश की ईवीएम के जरिए चुनाव होंगे. चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होगी. निकाय प्रमुख के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 सितंबर को होगा. 

वोटर संख्या के लिहाज से जयपुर निगम सबसे बड़ा निकाय है. जयपुर में 24 लाख 20 हजार 839 वोटर रजिस्टर्ड है. बूंदी की इंद्रगढ़ सबसे छोटी पालिका है, जहां महज 4 हजार 744 वोटर ही है. 

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