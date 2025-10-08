LPG सिलेंडर ट्रक हादसा: ब्लास्ट के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर 25km लंबा जाम

राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे मंगलवार रात हुए भीषण हादसे के बाद आज लोगों को सुबह जाम से जूझना पड़ रहा है. मोखमपुरा के पास एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और केमिकल टैंकर की भिड़ंत के बाद हाईवे पर करीब 6 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा.

बीती राज 10 बजे हुए इस हादसे के बाद फटे सिलेंडरों और जले वाहनों को हटाने में देर रात तक मशक्कत चलती रही. बुधवार सुबह चार बजे जब हाईवे खोला गया तो गिदानी से सावरदा तक करीब कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. वहीं, अजमेर से जयपुर की ओर दूदू से लगभग पांच किलोमीटर तक वाहन रुके रहे.

सुबह सात बजे तक स्थिति और भी खराब हो गई. जब महला से सावरदा तक करीब कई किलोमीटर लंबा जाम बन गया. कई ट्रक और बसें घंटों तक एक ही जगह अटकी रहीं. पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार जाम खोलने में जुटा है. वाहनों को हटाने और मलबा साफ करने का काम जारी है. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी ह. फिलहाल ट्रैफिक को डायवर्ट कर धीरे-धीरे हाईवे पर आवाजाही बहाल की जा रही है.

सुबह 7 बजे तक 20 KM लंबा जाम था

यही जाम सुबह 7 बजे महला से सावरदा तक करीब 20 KM तक लगा हुआ था. हादसे के बाद प्रशासन ने रात भर कड़ी मशक्कत की और अधिकांश ट्रैफिक को नासनोदा से मौजमाबाद होते हुए डायवर्ट कर दिया. इसी वजह से 20 किलोमीटर का लंबा जाम अब सिमटकर महज 2 से 5 किलोमीटर का रह गया है. लेकिन यह 2 किलोमीटर का हिस्सा ही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.

सिलेंडरों में लगातार धमाके हुए

बीती रात जयपुर-अजमेर हाईवे पर दूदू के मौजमाबाद के पास LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक को पीछे से तेज रफ्तार बेंजिन केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक पलट गया और आग लग गई. सिलेंडरों में लगातार धमाके हुए. जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. सिलेंडर 200 मीटर तक उछलकर खेतों में गिर गए. अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि फिलहाल शव को मोर्चरी भेजा गया है. आगे एफएसएल जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जा सकेगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक चालक और खलासी उस समय सड़क किनारे बने महादेव ढाबे पर खाना खा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी. हादसे में चार-पांच ट्रक भी आग की चपेट में आए. दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. सिलेंडरों और केमिकल टैंकर को ठंडा करने का काम भी जारी रहा.