विज्ञापन
विशेष लिंक

नए साल पर दर्शन करने जा रहे खाटूश्‍यामजी तो जरूर पढ़ें ये खबर, मंद‍िर कमेटी ने कर द‍िया अलर्ट

खाटूश्‍यामजी में VIP दर्शन के नाम पर पैसा मांगने वालों से सावधान रहें. नहीं तो आप पैसा भी गंवा देंगे और वीआईपी दर्शन भी नहीं हो पाएगा. मंद‍िर कमेटी ने अलर्ट कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
नए साल पर दर्शन करने जा रहे खाटूश्‍यामजी तो जरूर पढ़ें ये खबर, मंद‍िर कमेटी ने कर द‍िया अलर्ट
बाबा खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्त.

खाटूश्यामजी में वीआईपी दर्शन पर 5 जनवरी तक रोक लगा दी गई है. एकादशी और नए साल पर भक्‍तों की भीड़ को देखते हुए श्रीश्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक पांच द‍िवसीय मेला लग रहा है. मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा है. इस बार लगभग 15 लाख श्याम भक्तों के आने की संभावना है.

VIP दर्शन के नाम पर ऐंठ रहे पैसे 

खाटूश्यामजी में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर पैसा ऐंठने वाला ग‍िरोह भी सक्रिय हो गया है, जो 500 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक ले रहा है. पुल‍िस ने 22 द‍िसंबर को बाबा पार्किंग से लपका गिरोह के एक सदस्य को ग‍िरफ्तार भी क‍िया था. वह वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर श्याम भक्तों से पैसे ले रहा था. पुलिस ने भक्तों को अलर्ट भी किया है. ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आएं.  

दर्शन के लिए बनाए गए 14 लाइन

श्रीश्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया की देशभर से खाटूश्यामजी के भक्त आ रहे हैं. 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है. 14 लाइनों में लगकर ही भक्त दर्शन करें. किसी भी लपका गिरोह के झांसे में आकर वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ना दें. वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है.  

प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद 

29 द‍िसंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है. मेला 2 जनवरी तक चलेगा. रींगस उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता मेले को लेकर बैठक की है. रींगस से ही मेला शुरू हो जाएगा और खाटूश्‍याम धाम तक रहेगा. रींगस रेलवे स्टेशन प्रशासन ने भी मेले को लेकर तैयारी पूरी कर ली है. 24 मेला स्पेशल ट्रेनें देश के विभिन्न स्टेशनों से रींगस के लिए लगाई गई है.

खाटूश्यामजी से बीएल सरोज की रिपोर्ट. 

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस की तैयारी, पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khatushyamji, New Year Darshan, Happy New Year 2026, Khatushyam Ji Darshan News, Mandir Committee News, New Year 2026, Sikar, Rajasthan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com