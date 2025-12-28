खाटूश्यामजी में वीआईपी दर्शन पर 5 जनवरी तक रोक लगा दी गई है. एकादशी और नए साल पर भक्‍तों की भीड़ को देखते हुए श्रीश्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक पांच द‍िवसीय मेला लग रहा है. मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा है. इस बार लगभग 15 लाख श्याम भक्तों के आने की संभावना है.

VIP दर्शन के नाम पर ऐंठ रहे पैसे

खाटूश्यामजी में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर पैसा ऐंठने वाला ग‍िरोह भी सक्रिय हो गया है, जो 500 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक ले रहा है. पुल‍िस ने 22 द‍िसंबर को बाबा पार्किंग से लपका गिरोह के एक सदस्य को ग‍िरफ्तार भी क‍िया था. वह वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर श्याम भक्तों से पैसे ले रहा था. पुलिस ने भक्तों को अलर्ट भी किया है. ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आएं.

दर्शन के लिए बनाए गए 14 लाइन

श्रीश्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया की देशभर से खाटूश्यामजी के भक्त आ रहे हैं. 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है. 14 लाइनों में लगकर ही भक्त दर्शन करें. किसी भी लपका गिरोह के झांसे में आकर वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ना दें. वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है.

प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद

29 द‍िसंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है. मेला 2 जनवरी तक चलेगा. रींगस उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता मेले को लेकर बैठक की है. रींगस से ही मेला शुरू हो जाएगा और खाटूश्‍याम धाम तक रहेगा. रींगस रेलवे स्टेशन प्रशासन ने भी मेले को लेकर तैयारी पूरी कर ली है. 24 मेला स्पेशल ट्रेनें देश के विभिन्न स्टेशनों से रींगस के लिए लगाई गई है.

खाटूश्यामजी से बीएल सरोज की रिपोर्ट.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस की तैयारी, पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान