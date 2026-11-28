Johri Bazaar Jaipur: शादी के लिए गहने खरीदने हों या रॉयल लुक वाली ज्वेलरी लेनी हो, जयपुर का जौहरी बाजार देशभर के खरीदारों के बीच मशहूर है. गुलाबी शहर की पुरानी गलियों में बसे इस बाजार में सोने-चांदी के गहनों से लेकर कुंदन, पोल्की, मीनाकारी और कीमती रत्नों तक की बड़ी रेंज मिलती है. यहां सिर्फ गहनों की दुकानें ही नहीं, बल्कि राजस्थान की पुरानी कारीगरी और परंपरा की झलक भी देखने को मिलती है. यही वजह है कि शादी और त्योहारों की खरीदारी के लिए लोग इस बाजार का रुख करते हैं.

कुंदन, पोल्की और मीनाकारी की खास पहचान

जयपुर का जौहरी बाजार अपनी पारंपरिक ज्वेलरी के लिए मशहूर है. यहां कुंदन और जड़ाऊ गहनों के साथ पोल्की और मीनाकारी की डिजाइन भी खूब पसंद की जाती हैं. सोने के गहने, चांदी की ज्वेलरी, सोने के सिक्के, पुराने डिजाइन के आभूषण और अलग-अलग तरह के कीमती रत्न यहां मिलते हैं. खासकर दुल्हन की ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह बाजार पसंदीदा जगहों में से एक है.

पुश्तैनी कारीगरों की कला है बाजार की खासियत

इस बाजार की खासियत सिर्फ गहनों की वैरायटी नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले कारीगरों का काम भी है. यहां कई दुकानों और वर्कशॉप में पारंपरिक तरीके से ज्वेलरी तैयार की जाती है. बारीक डिजाइन, रत्नों की सजावट और हाथ से की गई कारीगरी जयपुर के गहनों को अलग पहचान देती है. बाजार की गुलाबी रंग की पुरानी इमारतें और छोटी-छोटी गलियां इसकी ऐतिहासिक खूबसूरती को भी बढ़ाती हैं.

हवा महल के पास स्थित है ऐतिहासिक बाजार

जौहरी बाजार जयपुर के पुराने शहर यानी वॉल्ड सिटी के गंगोरी बाजार इलाके में, हवा महल के आसपास स्थित है. यहां घूमने आने वाले लोग अक्सर हवा महल और सिटी पैलेस की सैर के साथ बाजार भी जाते हैं. बाजार आमतौर पर सुबह करीब 10 बजे से शाम तक खुलता है, हालांकि कुछ दुकानें जल्दी बंद हो सकती हैं और रविवार को भी कुछ दुकानों में छुट्टी रहती है.

गहने खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

जौहरी बाजार में खरीदारी के दौरान एक दुकान से दूसरी दुकान पर कीमत और डिजाइन की तुलना करना फायदेमंद रहता है. गहने खरीदने से पहले सोने की शुद्धता, BIS हॉलमार्क, रत्नों की जानकारी और कीमत का पूरा ब्योरा जरूर पूछें. बिल में गहने, वजन, मेकिंग चार्ज और रत्नों की कीमत अलग-अलग लिखवाएं. बाजार में मोलभाव भी खरीदारी का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ कीमत देखकर गहने न खरीदें, उनकी असली पहचान और क्वालिटी को चेक करना भी जरूरी है.

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