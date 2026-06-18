Jaipur Today News Live: NDTV के जयपुर लाइव पेज (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको बताएंगे की आज जयपुर का मौसम कैसा रहेगा. आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इस नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से जयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. जयपुर के खोह-नागोरियान के करीम नगर में 9 जून को पटाखा फैक्‍ट्री में हुए धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस पर पुलि‍स कारवाई कर रही है. रात एक बजे पुल‍िस ने पटाखा गोदामों पर छापा मारा. गोदाम में क्षमता 600 किलो की है, जबकि माल 900 से 1000 किलो तक भरा था. गोदाम माल‍िको के ख‍िलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसी अन्‍य खबरें आपको यहां म‍िलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरें बताता रहेगा.

