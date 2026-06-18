Jaipur Today News Live: NDTV के जयपुर लाइव पेज (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको बताएंगे की आज जयपुर का मौसम कैसा रहेगा. आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इस नए परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने से जयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. जयपुर के खोह-नागोरियान के करीम नगर में 9 जून को पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस पर पुलिस कारवाई कर रही है. रात एक बजे पुलिस ने पटाखा गोदामों पर छापा मारा. गोदाम में क्षमता 600 किलो की है, जबकि माल 900 से 1000 किलो तक भरा था. गोदाम मालिको के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसी अन्य खबरें आपको यहां मिलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्पष्ट खबरें बताता रहेगा.
पांचना जल विवाद के समाधान के लिए किसानों प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आज
राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग एवं जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई. बैठक में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर काना राम, जिला कलक्टर करौली अक्षय गोदारा, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में पांचना बांध के जल प्रबंधन, कमांड एवं कैचमेंट क्षेत्र के हितों तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. संभागीय आयुक्त ने बताया कि दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद के शांतिपूर्ण एवं सर्वसम्मत समाधान के लिए गुरुवार 18 जून को शाम 5 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी.
Jaipur News LIVE: सस्ते टूर पैकज का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार
जयपुर में लोगों को सस्ते टूर पैकेज का झांसा देकर ठगी कने वाले गिरोह का खुलासा हो गया. पुलिस ने दो आरोपियों नरेंद्र सिह और मोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से दो मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच की जा रह है.