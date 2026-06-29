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9 minutes ago

NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव  पन्ने पर पढ़ सकेंगे. कल, 28 जून जयपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ. 14 RAS और RMS अधिकारियों के तबादले किए गए. सीएम ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का विधिवत शुभारंभ किया.

सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में SOG की कार्रवाई, पचपदरा रिफाइनरी को लेकर तैयारियां समेत कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

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Jun 29, 2026 06:22 (IST)
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Jaipur Weather Live: जयपुर में बारिश का अलर्ट

आज जयपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और डीग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.

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