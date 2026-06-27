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5 minutes ago

NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव  पन्ने पर पढ़ सकेंगे. कल, 26 जून को जयपुर के बस्सी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प का मामला सामने आया. पथराव के बाद 4 गाड़ियां फूंक दी. बड़ी चौपड़ पर मोहर्रम जुलूस के दौरान कुरैशियान ताजिया में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई. मदन दिलावर और गोविंद डोटासरा के बीच जुबानी जंग में सियासत गरमाई हुई है.

ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

कल की अहम खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

Here are the Live Updates of Jaipur News Today:
 

Jun 27, 2026 10:12 (IST)
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Jaipur Update Live: जयपुर में 29 जून को होगा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

राजस्थान में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2026 का आयोजन 29 जून को होगा. जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह होगा. इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 276 से अधिक भामाशाह, प्रेरक और एनआरआई दानदाता सम्मानित होंगे.

Jun 27, 2026 09:43 (IST)
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Jaipur Live: जैश की स्लीपर सेल की सदस्य बबीता को कोर्ट में पेश

जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी जासूसी की आरोपी बबीता को कोर्ट में पेश किया गया. बबीता की 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है. 

Jun 27, 2026 09:39 (IST)
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Jaipur News: मानसून में देरी के बीच सूखने लगे बांध, जोधपुर में संकट, जानिए पूरे राजस्थान की स्थिति

जयपुर का ऐतिहासिक रामगढ़ बांध और डीग का सीकरी बांध पूरी तरह सूखे पड़े हैं और इनका जलस्तर शून्य पर बना हुआ है. टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध फिलहाल 65.24% भरा हुआ है. कोटा का राणा प्रताप सागर बांध 66.66%, कोटा बैराज लगभग पूरा यानी 98.41%, बांसवाड़ा का माही बजाज सागर 43.76% और प्रतापगढ़ का जखम बांध 44.46% क्षमता पर है. जल संसाधन विभाग की ज़ोन-वार रिपोर्ट पर नज़र डालें तो कोटा संभाग पानी के मामले में सबसे समृद्ध स्थिति में है, जबकि जोधपुर ज़ोन में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है.

जयपुर ज़ोन: इस क्षेत्र के 186 बांधों में 46.53% पानी है, जो पिछले साल 35.10% की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है.

कोटा ज़ोन: 81 बांधों में उनकी कुल क्षमता का सर्वाधिक 54.93% पानी उपलब्ध है. पिछले साल के 75.34% के मुकाबले काफी कम है.

बांसवाड़ा ज़ोन: 63 बांधों में 43.09% पानी संचित है.

उदयपुर ज़ोन: 178 बांधों में 35.93% जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है.

भरतपुर ज़ोन: 68 बांधों में पानी का स्तर घटकर केवल 23.38% रह गया है.

जोधपुर ज़ोन: पानी का संकट सबसे गहरा है, जहां 117 बांधों में उनकी कुल क्षमता का महज 18.68% पानी ही बचा है.

Jun 27, 2026 09:34 (IST)
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Rajasthan News: मानसून की धीमी शुरुआत के बीच बांधों में पानी की स्थिति से चिंता

राजस्थान में इस साल मानसून की धीमी शुरुआत और कम बारिश के चलते प्रदेश के बांधों में पानी की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी 23 जून 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के कुल 693 बांधों में उनकी कुल क्षमता का केवल 44.22% पानी ही उपलब्ध है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 46.59% था. पिछले 24 घंटों में ही प्रदेश के बांधों के कुल जलस्तर में 11.88 मिलियन क्यूबिक मीटर की भारी कमी दर्ज की गई है.

राज्य के जल भंडार का एक बड़ा हिस्सा बड़े बांधों के भरोसे टिका हुआ है. प्रदेश के 23 प्रमुख बड़े बांधों में फिलहाल 56.09% पानी मौजूद है. इसके विपरीत, 263 मध्यम और छोटे बांधों 4.25 Mcum से अधिक क्षमता वाले बांध में केवल 26.27% पानी बचा है. जबकि 407 सबसे छोटे बांधों 4.25 Mcum से कम क्षमता वाले बांध की स्थिति सबसे बदतर है, जहां मात्र 13.50% पानी ही शेष रह गया है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के कुल 693 बांधों में से 307 बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं, 381 आंशिक रूप से भरे हैं और केवल 5 छोटे बांध ही पूरी तरह लबालब हो पाए हैं.

Jun 27, 2026 09:23 (IST)
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RCA के चुनाव फिर टले, 3 महीने की डेडलाइन भी दी गई

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीएम में एक बार फिर चुनाव टाले जाने की खबर हैं. एडहॉक केमटी  का कार्यकाल अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 की धारा 24 (1) (क) के तहत रजिस्ट्रार ने समिति की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे पहले मार्च-2024 में चुनाव कराने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया था, लेकिन कई तकनीकी कारणों से समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न नहीं हो सके. इसके बाद से लगातार 3-3 महीनों के लिए समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है. ताजा आदेश के बाद समिति को अगले तीन महीनों के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

Jun 27, 2026 09:14 (IST)
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Monsoon 2026: राजस्थान में 3 दिन बाद होगी मानसून की एंट्री

राजस्थान में प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है. मानसून के लिए अभी 3 दिन का इंतजार करना होगा. फिलहाल मानसून गुजरात और मध्यप्रदेश के भागों में आगे बढ़ा है. जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश को मानसून कवर कर लेगा. पूरी डिटेल जानने के लिए यहां क्लिक करिए.

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