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32 minutes ago

NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव  पन्ने पर पढ़ सकेंगे. कल, 27 जून को जयपुर में बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. श्याम नगर स्थित 'हैरो कैफ़े एंड क्लब' में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने एक्शन लिया. राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कयासबाजी तेज हो गई है. 

ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

कल दिनभर की अहम खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 

Here are the Live Updates of Jaipur News Today:

Jun 28, 2026 06:55 (IST)
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पेपर लीक पर सचिन पायलट बोले- छात्रों की गूंज को हल्के में ना ले सरकार

सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को छात्रों की गूंज को हल्के में नहीं लेना चाहिए. हर युवा इस पेपर लीक वाली व्यवस्था से त्रस्त है और सड़कों पर उतरा हुआ है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को निर्णायक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, वरना युवाओं का आक्रोश सरकार सहन नहीं कर पाएगी.

Jun 28, 2026 06:53 (IST)
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Jaipur News: पेट्रोल पंप के कर्मचारी को चाकू मारने वाला शख्स गिरफ्तार

कोटपूतली में नारेहड़ा पेट्रोल पंप पर चाकू मारकर घायल करने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस ने वांछित आरोपी अंशु उर्फ प्रेम पोदार को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया. बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद हुआ. वारदात में इस्तेमाल वेगनार कार HR55 AT 8252 पुलिस ने जब्त की है. तेल भराने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर आरोपी ने हमला कर दिया. 

Jun 28, 2026 06:44 (IST)
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Jaipur Weather Live: जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

जयपुर, टोक, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, अलवर, भरतपुर और सीकर में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. कहीं-कहीं 40-60 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार है. नागौर, डीडवाना-कुचामन समेत कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

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