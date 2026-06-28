NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव पन्ने पर पढ़ सकेंगे. कल, 27 जून को जयपुर में बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. श्याम नगर स्थित 'हैरो कैफ़े एंड क्लब' में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने एक्शन लिया. राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कयासबाजी तेज हो गई है.

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