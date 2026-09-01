खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए जरूरी खबर है. सितंबर महीने में खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच प्लान बिल्कुल मत बनाइए. क्योंकि, 8 सितंबर रात 10 बजे से 10 सितंबर सुबह साढ़े 4 बजे तक खाटूश्यामजी के मंदिर बंद रहेंगे. इस बीच भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे. मंदिर कमेटी ने बकायदा सूचना जारी कर दिया है.
विशेष सेवा पूजा होगी
श्रीश्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी किया है कि 9 सितंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा-पूजा के चलते आम दर्शन बंद रहेंगे. 8 सितंबर रात 10 बजे से 10 सितंबर सुबह 4:30 बजे तक पट बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से निर्धारित समय के बाद ही दर्शन के लिए आने की अपील की.
भक्तों से सहयोग की अपील
श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं में सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया है. मंदिर कमेटी ने भक्तों से सहयोग की अपील की है. व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करने की अपील की है.
हर महीने लाखों भक्त आते हैं
हर महीने लाखों भक्त खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए आते हैं. उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि सभी जगह से हारा हुआ व्यक्ति बाबा के धाम पहुंचता तो उसकी सभी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं. दूर-दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं.
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