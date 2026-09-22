Asian Games 2026 Day 3 LIVE Updates: भारत 2026 एशियाई खेलों के तीसरे दिन अपना गोल्ड मेडल खाता खोलने की कोशिश करेगा, जिसमें क्रिकेट और शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम) से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं. इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि एशियाई खेलों की रफ़्तार बढ़ रही है और इवेंट्स लगातार हो रहे हैं.
दूसरे दिन हिमांशु ढिल्लों, रुद्राक्ष पाटिल और पार्थ माने ने मिलकर 10 मीटर एयर राइफल में टीम सिल्वर मेडल जीता; और बाद में, ढिल्लों और पाटिल ने व्यक्तिगत फ़ाइनल में भी पोडियम पर जगह बनाई. MMA फ़ाइटर सुचिका तरियाल ने भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. भारत आज अपने मौजूदा 6 मेडलों की संख्या में और कितने मेडल जोड़ पाएगा?
ऐसा है आज का शेड्यूल
सुबह 5:30 बजे: सेपकटकरा - पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B में भारत बनाम मलेशिया.
सुबह 5:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप D में आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड).
सुबह 5:45 बजे से: घुड़सवारी - ड्रेसेज इवेंट में फुआद मिर्ज़ा/कैमफ्लाज 38 (सुबह 7:10 बजे), अर्जन नागरा/कूली गुडवुड [सुबह 8:17 बजे] और आशीष लिमये/विली बी डन (सुबह 9:13 बजे).
सुबह 6:00 बजे: बैडमिंटन - महिलाओं की टीम के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम जापान.
सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन और मेडल मैचों में इलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने.
सुबह 6:29 बजे: वुशु - महिलाओं के नानक्वान फ़ाइनल में लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम.
सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - स्कीट पुरुषों के व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और पुरुषों की टीम फ़ाइनल (दूसरा दिन) में अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज खान, भवतेघ सिंह गिल.
सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - स्कीट महिलाओं के व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और महिलाओं की टीम फ़ाइनल (दूसरा दिन) में राइज़ा ढिल्लों, परिनाज़ धालीवाल, माहेश्वरी चौहान.
सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम के राउंड ऑफ़ 16 में भारत बनाम थाईलैंड.
सुबह 6:30 बजे से: फेंसिंग - पुरुषों के व्यक्तिगत फ़ॉइल बाउट्स में सचिन और हेमाश सिंह; महिलाओं के एपी पूल बाउट्स में मितवा चौधरी और तनिष्का खत्री. इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल होंगे.
सुबह 7:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप D में जय मीणा बनाम हुसैन अराइन (पाकिस्तान).
सुबह 7:15 बजे: कबड्डी - पुरुषों के ग्रुप A में भारत बनाम दक्षिण कोरिया.
सुबह 7:29 बजे: तैराकी - पुरुषों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B में आर्यन नेहरा.
सुबह 7:35 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल में चेतन भट्ट बनाम TBC.
सुबह 8:05 बजे: तैराकी - पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले हीट्स में ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश.
सुबह 8:15 बजे: फेंसिंग - महिलाओं के व्यक्तिगत एपी (epee) में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान.
सुबह 9:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 51 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 में साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलेगास (फिलीपींस).
सुबह 9:20 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 में अलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया).
सुबह 9:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप C में आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डेन अल्टांगेरेल (मंगोलिया).
सुबह 9:30 बजे: घुड़सवारी - क्रॉस कंट्री में फुआद मिर्जा/कैमफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड.
सुबह 10:04 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालीफाई करती हैं).
सुबह 10:30 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 में जादुमनी सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल).
सुबह 10:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप D में आध्या तिवारी बनाम कायनात शलवानी (पाकिस्तान).
सुबह 10:30 बजे: क्रिकेट - महिलाओं के गोल्ड मेडल मैच में भारत बनाम श्रीलंका. रात 10:35 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84kg फ़ाइनल में चेतन भट्ट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).
सुबह 10:40 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).
सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - पुरुषों की टीम के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम जापान.
सुबह 11:59 बजे: वुशु - महिलाओं के नंदाओ फ़ाइनल में लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम.
दोपहर 12:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप C में आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे).
दोपहर 12:40 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84kg फ़ाइनल में चेतन भट्ट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).
दोपहर 12:50 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55kg गोल्ड मेडल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).
दोपहर लगभग 3:15 बजे: वुशु - महिलाओं के 60kg क्वार्टर फ़ाइनल में रोशिबिना देवी बनाम TBC.
दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - पुरुषों के पूल A में भारत बनाम श्रीलंका.
Asian Games 2026 Day 3 LIVE Medal Tally And Results Updates
Asian Games Day 3 LIVE: श्रीजा अकुला को मिली हार
पहला दो सेट जीतने के बाद श्रीजा अकुला अगले तीनों सेट हार गईं. राउंड ऑफ़ 16 के इस मुक़ाबले में थाईलैंड की ओरावन परानंग ने शानदार वापसी की और उन्होंने पहले दो गेम 7-11, 1-11, से हारने के बाद वापसी की और 11-9, 11-6 और 12-10 से तीन गेन जीतते हुए पहला मैच 3-2 से गंवा दिया.
Asian Games Day 3 LIVE: पीवी सिंधु पिछड़ी
यामागुची ने दूसरा गेम 21-18 से जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया. ऐसा मैच सीधे सेटों में खत्म नहीं होता. यामागुची के पास 3 गेम पॉइंट हैं. पहला गेम पॉइंट तब बच गया जब जापानी खिलाड़ी का शॉट लंबा (long) चला गया, लेकिन उन्हें दूसरा पॉइंट तब मिला जब लंबी रैली के बाद कम ऊंचाई वाले रिटर्न पर सिंधु से गलती हो गई.
Asian Games Day 3 LIVE: सेपकटकराव में पहला मैच हारी भारतीय टीम
सेपकटकराव में पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B में भारत को मलेशिया के खिलाफ पहले सेट में मैच में हार का सामना करना पड़ा है.
मलेशिया ने निर्णायक सेट में 7-0 की बढ़त बना ली, लेकिन भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 4-9 कियाय इसके बाद मलेशिया ने तेज़ी से अंक बटोरे और 15-13, 11-15, 15-5 से जीत हासिल कर पहला मैच अपने नाम कर लिया.
यह 'बेस्ट ऑफ़ थ्री' मुक़ाबला है, इसलिए ग्रुप B में कल जापान से 1-2 की हार के बाद, प्रतियोगिता में बने रहने के लिए भारत को अगले दो मैच जीतने होंगे.
Asian Games Day 3 LIVE: सिंधु दूसरा गेम 18-21 से हारीं
पीवी सिंधु ने शानदार वापसी की. 12-17 से पिछड़ने के बाद, सिंधु ने तेज़ी से कई पॉइंट जीतकर अंतर को 16-18 कर दिया। यामागुची ने तुरंत जवाब देते हुए 19-16 की बढ़त बना ली, लेकिन फिर सिंधु ने एक ज़बरदस्त 'हॉप स्मैश' लगाया जिसे फुर्तीली जापानी खिलाड़ी भी नहीं रोक पाईं. लेकिन, यह यामागुची को गेम 2 में 21-18 से जीत हासिल करने से रोकने के लिए काफ़ी नहीं था.
Asian Games Day 3 LIVE: गोल्ड मेडल मैच खेलेगी भारतीय टीम
शूटिंग में भारतीय टीम 10 मीटर एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़ाइंग में दूसरे स्थान पर रही और वह एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने की जोड़ी अब गोल्ड मेडल मैच खेलेगी.
इस इवेंट के फ़ाइनल का फ़ॉर्मेट पिछले कुछ सालों से थोड़ा अलग है. इसमें गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए अलग-अलग मैच नहीं होंगे. इसके बजाय, चारों टीमें एक साथ शूट करेंगी और फ़ाइनल इंडिविजुअल इवेंट्स जैसा होगा, जिसमें समय-समय पर एलिमिनेशन वगैरह होंगे.
Asian Games Day 3 LIVE: शूटिंग में चीन का नया रिकॉर्ड
चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफाइंग इवेंट में 638.9 का ज़बरदस्त स्कोर किया. यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. पिछला रिकॉर्ड 636.9 का था. भारतीयों का प्रदर्शन भी शानदार रहा. उन्होंने 634.9 का स्कोर करके पिछला एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया.
Asian Games Day 3 LIVE: टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला
टेबल टेनिस में भारत बनाम थाईलैंड, महिला टीम राउंड ऑफ़ 16 के इस मुक़ाबले में श्रीजा अकुला ने भारत के लिए बहुत शानदार शुरुआत की है. वह थाईलैंड की ओरावन परानंग के ख़िलाफ़ 11-7, 11-1 से आगे चल रही हैं. ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए राउंड ऑफ़ 16 का यह मुक़ाबला आसान शुरुआत की ओर बढ़ रहा है. क्वार्टर फ़ाइनल में उत्तर कोरिया का सामना करने का मौका पाने के लिए उन्हें यह मैच जीतना होगा.
Asian Games Day 3 LIVE: वुशु में लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम मेडल रेस से बाहर
भारत की लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम ने महिलाओं के नानक्वान फ़ाइनल में 9.403 का स्कोर किया है. शुरुआत में वह ईरान की मीना पनाही दोर्चेह (9.716) और चीन की झांग यालिंग (9.783) से पीछे चल रही थीं, लेकिन अब वह मेडल की रेस से बाहर हो गई हैं. लैंगलेनटोम्बी ने पहले 2025 एशियन ताओलू कप में सिल्वर मेडल जीता था (ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय बनी थीं), लेकिन यहाँ मेडल जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती लग रही है.
Asian Games Day 3 LIVE: 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफाइंग
चीन का राउंड पूरा हो गया है और उनका स्कोर 638.9 रहा है, जो अविश्वसनीय है. यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. पिछला रिकॉर्ड 636.9 का था, जिसे उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है. भारतीय टीम का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. उन्होंने मौजूदा एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा है और 634.9 का स्कोर किया है. हालांकि, अभी भी फाइनल रैंकिंग का इंतज़ार है, क्योंकि कोरियाई और ईरानी खिलाड़ियों के अभी भी लगभग 20 शॉट्स बाकी है.
Asian Games Day 3 LIVE: टेबल टेनिस में अकुला की जीत से शुरुआत
टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने जीत के साथ शुरुआत की है. थाईलैंड की पैरानंग ओरावन के खिलाफ उन्होंने महिला टीम इवेंट में राउंड-1 के मैच में पहला गेम 11-7 से जीत लिया है. जबकि दूसरे गेम में उन्होंने 7-1 की बढ़त बनाई हुई है.
Asian Games 2026 LIVE: पीवी सिंधु ने जीता ओपनिंग गेम
भारत के लिए पीवी सिंधु ने पहला गेम जीत लिया है. यामागुची और सिंधु के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिली. यामागुची के 19-19 से बराबरी करने के बाद, सिंधु ने एक ज़बरदस्त स्मैश के साथ गेम पॉइंट हासिल किया. जापानी खिलाड़ी ने बेहतरीन बचाव किया, लेकिन सिंधु ने पास से हमला किया और शानदार लय में दिखीं.
लेकिन सिंधु ने बैक लाइन पर शटल का गलत अंदाज़ा लगाया और अब स्कोर 20-20 हो गया है.
अब यामागुची के पास गेम पॉइंट है क्योंकि उन्होंने लाइन पर शॉट मारा, और फिर सिंधु ने उन्हें एक अतिरिक्त शॉट खेलने पर मजबूर किया जिससे उनसे गलती हो गई - 21-12.
सिंधु के लिए यह दूसरा गेम पॉइंट है क्योंकि यामागुची ने फिर से गलती की और शॉट नेट पर मार दिया. इस बार, भारतीय खिलाड़ी ने शानदार क्रॉस-कोर्ट और चालाकी भरे विनर शॉट के साथ जीत पक्की कर ली.
सिंधु ने 23-21 से पहला गेम जीत लिया है.
Asian Games 2026 LIVE: सेपकटकराव में भारतीय टीम
सेपकटकराव में पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B में भारत बनाम मलेशिया का मुकाबला चल रहा है. सेपकटकराव में यह एक असली थ्रिलर है क्योंकि मलेशिया और भारत ने मैच 1 के शुरुआती सेट में बढ़त बनाई, लेकिन आखिरकार मलेशिया ने सेट 15-13 से जीत लिया, जबकि भारत ने कई बार वापसी की. याद दिला दें कि यह मैच 1 का सिर्फ 1 सेट है - यह बेस्ट ऑफ थ्री मैच का मुकाबला है, इसलिए हमें अभी बहुत आगे जाना है.
Asian Games 2026 LIVE: शुरू हुई शूटिंग
शूटिंग में 10m एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़ाइंग शुरू हो चुकी है. भारत का प्रतिनिधित्व पार्थ माने और इलावेनिल वलारिवन कर रहे हैं. इन टीमों का चयन काफी पहले ही कर लिया गया था और व्यक्तिगत इवेंट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी.
6 शॉट्स के बाद भारत का स्कोर 63.3 है. नौ शॉट्स के बाद चीन का स्कोर 95.4 है. चीन शायद बाकी सभी से पहले अपने शॉट्स पूरे कर लेगा, क्योंकि उनके पास शेंग लिहाओ हैं. उन्होंने कल पुरुषों की 10m एयर राइफल फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाइंग राउंड में लगभग 45 मिनट में 60 शॉट्स पूरे किए थे.
फॉर्मेट के बारे में याद रखें: हर शूटर को 30 शॉट्स लेने हैं, और आखिर में उनके स्कोर को मिलाकर रैंकिंग तय की जाएगी. क्वालिफ़ाइंग राउंड की टॉप दो टीमें गोल्ड मेडल मैच खेलेंगी, और तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें ब्रॉन्ज़ मेडल मैच खेलेंगी.
Asian Games 2026 LIVE: पीवी सिंधु को मिल रही कड़ी टक्कर
बैडमिंटन में महिला टीम के क्वार्टर फाइनल में सिंधु को जापान की यामागुची से कड़ी टक्कर मिल रही है. स्कोर 5-5 से आगे बढ़ते हुए, यामागुची ने 11-9 की बढ़त के साथ इंटरवल में प्रवेश किया. लेकिन सिंधु ने अपनी लय बनाई और शानदार अटैकिंग पॉइंट्स के साथ स्कोर 12-12 पर बराबर कर लिया. अभी सिंधु 17-18 से पीछे हैं.
Asian Games 2026 LIVE: बैडमिंटन में एक्शन में पीवी सिंधु
बैडमिंटन में महिला टीम क्वार्टर फ़ाइनल में भारत और जापान के बीच मुक़ाबला शुरू हो रहा है और एक जाना-पहचाना नज़ारा देखने को मिल रहा है - पहले सिंगल्स मैच में पीवी सिंधु का मुक़ाबला अकाने यामागुची से होगा. इन दोनों ने अपने सीनियर करियर में एक-दूसरे के ख़िलाफ़ 30 मैच खेले हैं और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में सिंधु 16-14 से आगे हैं.
Asian Games 2026 LIVE: सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी को मिली हार
सॉफ्ट टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप D में आध्या तिवारी, अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड) से 1-4 से हार गईं.
उन्होंने पांचवें गेम में पूरी कोशिश की - एक समय तो वह 3-1 से आगे भी थीं, लेकिन आखिरकार आध्या तिवारी को थाईलैंड की अलीशा ज़िग्लर से 1-4 (4-1, 0-4, 0-4, 2-4, 4-6) से हार का सामना करना पड़ा.
क्वालिफ़ाई करने का मौका पाने के लिए, तिवारी को पाकिस्तान की कायनात शलवानी को हराना होगा और यह उम्मीद करनी होगी कि शलवानी खुद ज़िग्लर को हरा दें, क्योंकि सिर्फ़ ग्रुप विनर ही क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंचते हैं.
Asian Games 2026 LIVE: सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी पिछड़ीं
सॉफ्ट टेनिस - महिला सिंगल्स के ग्रुप D में आध्या तिवारी 1-3 अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड) से हार गईं.
महिला सिंगल्स के ग्रुप D मुकाबले में पहला गेम 4-1 से जीतकर अच्छी शुरुआत करने के बाद, आध्या तिवारी बुरी तरह पिछड़ गईं - अलीशा ज़िग्लर ने अगले तीनों गेम 4-0, 4-0 और 4-2 से जीत लिए.
उनके लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं... क्योंकि महिला सिंगल्स का मुकाबला 'बेस्ट ऑफ़ सेवन' होता है और जीतने के लिए तिवारी को अगले तीनों गेम जीतने होंगे.
Asian Games 2026 LIVE: सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी पिछड़ीं
भारत की आध्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस विमेंस सिंगल्स, ग्रुप D में थाईलैंड की अलीशा ज़िग्लर से खेल रही हैं. हालांकि, थाईलैंड के खिलाफ भारत अभी 2-1 से पीछे चल रहा है.
Asian Games 2026 LIVE: इसके बाद शूटिंग और बैडमिंटन
भारत के लिए बड़े इवेंट्स सुबह 6 बजे (यानी लगभग 20 मिनट में) शुरू होंगे. जहां बैडमिंटन में महिला टीम क्वार्टर फ़ाइनल में जापान से भिड़ेगी तो वहीं शूटिंग - 10m एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन और मेडल मैचों में इलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने एक्शन में होंगे.
बैडमिंटन का क्वार्टर फ़ाइनल दिलचस्प होगा क्योंकि भारत की मज़बूत टीम का मुक़ाबला मेज़बान टीम जापान से होगा. यहाँ लाइन-अप है:
WS1: पुसरला वी सिंधु बनाम अकाने यामागुची
WS2: उन्नति हुड्डा बनाम टोमोका मियाज़ाकी
WD1: ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला बनाम युकी फुकुशिमा/मायु मात्सुमोतो
WS3: तन्वी शर्मा बनाम नोज़ोमी ओकुहारा
WD2: तनीषा क्रास्टो/पुसरला वी सिंधु बनाम रिन उएसाका/की नाकानिशी
Asian Games 2026 LIVE: शुरू होने वाला है एक्शन
अब भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस और सेपकटकराव के मुकाबले होने वाले हैं. महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप मैच में आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड). पुरुषों के टीम रेगु ग्रुप मैच में भारत बनाम मलेशिया.
सॉफ्ट टेनिस का प्रसारण तो नहीं होगा, लेकिन सेपकटकराव का मुकाबला 'बेस्ट-ऑफ-थ्री' मैचों का होगा – जिसमें हर मैच 'बेस्ट-ऑफ-थ्री' सेट का होगा, इसलिए तैयार हो जाइए.
Asian Games 2026 LIVE: आज का ऐसा है शेड्यूल
बैडमिंटन
सुबह 06:00 बजे - महिला टीम क्वार्टर-फ़ाइनल बनाम जापान (पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, आदि)
सुबह 11:30 बजे - पुरुष टीम क्वार्टर-फ़ाइनल बनाम जापान (लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, सात्विक-चिराग)
क्रिकेट
सुबह 10:30 बजे - महिला फ़ाइनल बनाम श्रीलंका
वुशु
सुबह 06:29 बजे - हंजाबम लैंगलेनटोम्बी देवी - महिला नानक्वान और नंदाओ फ़ाइनल
दोपहर 02:30 बजे से - रोशिबिना देवी - महिला सांडा 60 किग्रा क्वार्टर-फ़ाइनल
दोपहर 02:30 बजे से - आर्यन - पुरुष सांडा 56 किग्रा क्वार्टर-फ़ाइनल
हॉकी
दोपहर 03:30 बजे - पुरुष टीम बनाम श्रीलंका - पूल A मैच
कबड्डी
सुबह 07:15 बजे - पुरुष टीम बनाम दक्षिण कोरिया - ग्रुप A मैच
टेबल टेनिस
सुबह 06:30 बजे - महिला टीम राउंड ऑफ़ 16 बनाम थाईलैंड
सुबह 09:00 बजे से - पुरुष टीम राउंड ऑफ़ 16 (प्रतिद्वंद्वी तय होना बाकी)
शूटिंग
सुबह 06:15 बजे - 10 मीटर एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन (पार्थ माने / इलावेनिल वलारिवन)
सुबह 06:30 बजे - स्कीट पुरुष और महिला क्वालिफ़िकेशन (दिन 2) (अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेघ सिंह गिल, मैराज अहमद खान, परिनाज़ धालीवाल, राइज़ा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान)
सुबह 08:25 बजे - एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम फ़ाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
बॉक्सिंग
सुबह 08:30 बजे से - साक्षी बनाम आइरा विलेगास (फ़िलीपींस) - महिला 51 किग्रा राउंड ऑफ़ 32
दोपहर 01:30 बजे से - जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम बनाम थापा चंद्र बहादुर (नेपाल) - पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32
कराटे
सुबह 07:35 बजे - चेतन भट्ट (-84kg) सेमी-फ़ाइनल
सुबह 07:50 बजे - ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट (अगर ज़रूरत हुई तो)
सुबह 09:20 बजे - अलीशा (-55kg) राउंड ऑफ़ 16
सुबह 09:40 बजे - क्वार्टर-फ़ाइनल (अगर क्वालिफ़ाई किया तो)
सुबह 09:55 बजे - सेमी-फ़ाइनल (अगर क्वालिफ़ाई किया तो)
सुबह 10:15 बजे - रेपेचेज (अगर ज़रूरत हुई तो)
सुबह 10:35 बजे - ब्रॉन्ज़ मेडल बाउट (अगर ज़रूरत हुई तो)
दोपहर 12:50 बजे - फ़ाइनल (अगर क्वालिफ़ाई किया तो)
तैराकी
सुबह 07:29 बजे - आर्यन नेहरा - पुरुषों की 1500m फ़ाइनल B
सुबह 08:05 बजे - पुरुषों की 4x100m - मेडले रिले हीट
दोपहर 02:55 बजे - पुरुषों की 4x100m मेडले रिले फ़ाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
फ़ेंसिंग
सुबह 06:30 बजे से - पुरुषों की फ़ॉइल इंडिविजुअल पूल बाउट्स - सनासम हेमाश सिंह
सुबह 08:15 बजे से - महिलाओं की एपी इंडिविजुअल पूल बाउट्स - मितवा चौधरी, तनिष्का खत्री
नॉकआउट राउंड सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे, और मेडल बाउट्स दोपहर 3:10 बजे से 3:30 बजे के बीच होंगे (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)। ई-स्पोर्ट्स (ई-फुटबॉल)
सुबह 05:30 बजे - भारत बनाम उज़्बेकिस्तान - ग्रुप F मैच 1
दोपहर 02:00 बजे - भारत बनाम मंगोलिया - ग्रुप F मैच 3
सॉफ्ट टेनिस
सुबह 05:30 बजे - आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड) - महिला सिंगल्स
सुबह 07:00 बजे - जय मीणा बनाम हुसैन अराइन (पाकिस्तान) - पुरुष सिंगल्स
सुबह 09:30 बजे - आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डेन अल्टांगेरेल (मंगोलिया) - पुरुष सिंगल्स
सुबह 10:30 बजे - आध्या तिवारी बनाम कायनात शलवानी (पाकिस्तान) - महिला सिंगल्स
दोपहर 12:00 बजे - आर्यन ठाकुर बनाम पो-यी चेन (चीनी ताइपे) - पुरुष सिंगल्स
घुड़सवारी (इक्वेस्ट्रियन)
सुबह 05:45 बजे - इवेंटिंग टीम और व्यक्तिगत (ड्रेसेज) पहला दिन - आशीष लिमये, फुआद मिर्ज़ा, अर्जन नागरा
दोपहर 12:00 बजे - इवेंटिंग टीम और व्यक्तिगत (शो जंपिंग) पहला दिन
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
सुबह 10:30 बजे - प्रणति नायक - महिला वॉल्ट क्वालिफिकेशन
Asian Games 2026 LIVE: स्वागत है आपका तीसरे दिन के एक्शन पर
नमस्कार. स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के एशियन गेम्स के तीसरे दिन के लाइव कवरेज पर. आज भारत अपने गोल्ड का खाता खोल सकता है. भारत ने अभी तक शूटिंग से पांच पदक और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एक पदक जीता है. लेकिन इसमें कोई भी गोल्ड नहीं है. शूटिंग में चार सिल्वर और दो ब्रॉन्ज आए हैं, जबकि मार्शल मिक्स्ड आर्ट्स से फाइटर सुचिता ने ब्रॉन्ज भारत की झोली में दिलाया है. लेकिन आज क्रिकेट और शूटिंग से गोल्ड का इंतजार खत्म हो सकत है.