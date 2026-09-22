Asian Games 2026 Day 3 LIVE Updates: भारत 2026 एशियाई खेलों के तीसरे दिन अपना गोल्ड मेडल खाता खोलने की कोशिश करेगा, जिसमें क्रिकेट और शूटिंग (10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम) से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं. इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि एशियाई खेलों की रफ़्तार बढ़ रही है और इवेंट्स लगातार हो रहे हैं.

दूसरे दिन हिमांशु ढिल्लों, रुद्राक्ष पाटिल और पार्थ माने ने मिलकर 10 मीटर एयर राइफल में टीम सिल्वर मेडल जीता; और बाद में, ढिल्लों और पाटिल ने व्यक्तिगत फ़ाइनल में भी पोडियम पर जगह बनाई. MMA फ़ाइटर सुचिका तरियाल ने भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. भारत आज अपने मौजूदा 6 मेडलों की संख्या में और कितने मेडल जोड़ पाएगा?

ऐसा है आज का शेड्यूल

सुबह 5:30 बजे: सेपकटकरा - पुरुषों की टीम रेगु ग्रुप B में भारत बनाम मलेशिया.

सुबह 5:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप D में आध्या तिवारी बनाम अलीशा ज़िग्लर (थाईलैंड).

सुबह 5:45 बजे से: घुड़सवारी - ड्रेसेज इवेंट में फुआद मिर्ज़ा/कैमफ्लाज 38 (सुबह 7:10 बजे), अर्जन नागरा/कूली गुडवुड [सुबह 8:17 बजे] और आशीष लिमये/विली बी डन (सुबह 9:13 बजे).

सुबह 6:00 बजे: बैडमिंटन - महिलाओं की टीम के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम जापान.

सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफ़ल मिक्स्ड टीम क्वालिफ़िकेशन और मेडल मैचों में इलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने.

सुबह 6:29 बजे: वुशु - महिलाओं के नानक्वान फ़ाइनल में लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - स्कीट पुरुषों के व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और पुरुषों की टीम फ़ाइनल (दूसरा दिन) में अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज खान, भवतेघ सिंह गिल.

सुबह 6:30 बजे: शूटिंग - स्कीट महिलाओं के व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन और महिलाओं की टीम फ़ाइनल (दूसरा दिन) में राइज़ा ढिल्लों, परिनाज़ धालीवाल, माहेश्वरी चौहान.

सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं की टीम के राउंड ऑफ़ 16 में भारत बनाम थाईलैंड.

सुबह 6:30 बजे से: फेंसिंग - पुरुषों के व्यक्तिगत फ़ॉइल बाउट्स में सचिन और हेमाश सिंह; महिलाओं के एपी पूल बाउट्स में मितवा चौधरी और तनिष्का खत्री. इसके बाद क्वार्टर फ़ाइनल, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल होंगे.

सुबह 7:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप D में जय मीणा बनाम हुसैन अराइन (पाकिस्तान).

सुबह 7:15 बजे: कबड्डी - पुरुषों के ग्रुप A में भारत बनाम दक्षिण कोरिया.

सुबह 7:29 बजे: तैराकी - पुरुषों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B में आर्यन नेहरा.

सुबह 7:35 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल में चेतन भट्ट बनाम TBC.

सुबह 8:05 बजे: तैराकी - पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले हीट्स में ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश.

सुबह 8:15 बजे: फेंसिंग - महिलाओं के व्यक्तिगत एपी (epee) में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान.

सुबह 9:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 51 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 में साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलेगास (फिलीपींस).

सुबह 9:20 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ़ 16 में अलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया).

सुबह 9:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप C में आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डेन अल्टांगेरेल (मंगोलिया).

सुबह 9:30 बजे: घुड़सवारी - क्रॉस कंट्री में फुआद मिर्जा/कैमफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड.

सुबह 10:04 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालीफाई करती हैं).

सुबह 10:30 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 में जादुमनी सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल).

सुबह 10:30 बजे: सॉफ्ट टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स ग्रुप D में आध्या तिवारी बनाम कायनात शलवानी (पाकिस्तान).

सुबह 10:30 बजे: क्रिकेट - महिलाओं के गोल्ड मेडल मैच में भारत बनाम श्रीलंका. रात 10:35 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84kg फ़ाइनल में चेतन भट्ट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).

सुबह 10:40 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55kg ब्रॉन्ज़ मेडल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).

सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - पुरुषों की टीम के क्वार्टर फ़ाइनल में भारत बनाम जापान.

सुबह 11:59 बजे: वुशु - महिलाओं के नंदाओ फ़ाइनल में लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम.

दोपहर 12:00 बजे: सॉफ्ट टेनिस - पुरुषों के सिंगल्स ग्रुप C में आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे).

दोपहर 12:40 बजे: कराटे - पुरुषों के कुमिते -84kg फ़ाइनल में चेतन भट्ट (अगर वह क्वालिफ़ाई करते हैं).

दोपहर 12:50 बजे: कराटे - महिलाओं के कुमिते -55kg गोल्ड मेडल मैच में अलीशा चौधरी (अगर वह क्वालिफ़ाई करती हैं).

दोपहर लगभग 3:15 बजे: वुशु - महिलाओं के 60kg क्वार्टर फ़ाइनल में रोशिबिना देवी बनाम TBC.

दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - पुरुषों के पूल A में भारत बनाम श्रीलंका.

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