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23 minutes ago

India vs Japan LIVE Score And Match Updates: भारत और जापान के बीच एक मात्र टी-20 मैच खेला जाने वाला है. इस समय वहां आउटफील्ड गीला है जिसके कारण टॉस में देरी है. अंपायर 9:45 बजे मैदान का निरीक्षण करने वाले हैं, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि टॉस कब होगा. बता दें कि पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इस मैच की घोषणा हाल ही में की गई और यह भारत- जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में खेला जा रहा है. भारत मौजूदा विश्व चैम्पियन है और जापान 41वीं रैंकिंग पर है लिहाजा यह बेमेल सा ही मुकाबला है जिसे आइची नागोया में एशियाई खेलों के बीच आयोजित किया जा रहा है . आंकड़ों से इतर बात करें तो इस मैच के जरिये जापान के क्रिकेटरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों से खेलने का मौका मिलेगा. इस ऐतिहासिक मैच पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है लेकिन अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो भी तय मैच उस देश में असर डालेगा जहां क्रिकेट हाशिये से निकलकर बेसबॉल की तरह मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश कर रहा है. (Live Scorecard)

टीमें :

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी 

जापान : केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग (कप्तान ), चार्ली हारा हिंजे, बेंजामिन इतो डेविस, एलेस्टर काडोवाकी फ्लेमिंग, कोहेइ कुबोटा, जेक कुसुडा एन, वातारू मियाउची, रियो साकुरानो थॉमस, एलेक्स शिराइ पी, शोमा सुगाया स्लेटर, डेकलान सुजुकी मैकॉम्ब, सुयोषी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोतो लेक

Sep 22, 2026 08:57 (IST)
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India vs Japan LIVE: गीले आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी

Sep 22, 2026 08:48 (IST)
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Japan vs India LIVE Updates: कुछ ही देर में होगा टॉस

मैदान पर अच्छी धूप खिली हुई है,  टॉस भी समय पर होगी. सबकी नजर भारत की संभावित 11 पर है.

Sep 22, 2026 08:43 (IST)
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India vs Japan T20I LIVE: टॉस 9 बजे

टॉस कुछ ही समय में होने वाला है. 9 बजे टॉस होना है. देखना होगा कि आजके मैच में वैभव को इलेवन में मौका मिलेगा या नहीं.

Sep 22, 2026 08:40 (IST)
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Japan vs India LIVE Updates: सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की पिच कैसी है, देखें

Sep 22, 2026 08:28 (IST)
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IND vs JPN LIVE Score: जापान टीम को लेकर अय्यर ने क्या कहा

भारतीय कप्तान अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैंने इधर-उधर कुछ रील्स देखीं, लेकिन हां, हम अपनी तैयारी करेंगे और खिलाड़ियों के बारे में और जानेंगे. और कल के मैच के लिए बहुत उत्साहित हूं, उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, और स्टेडियम में आने वाले सभी दर्शकों को एक अच्छा और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा."

Sep 22, 2026 08:03 (IST)
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भारत की संभावित 11 क्या होगी, जानें

भारत की संभावित 11

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, विप्रज निगम/वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर

Sep 22, 2026 07:56 (IST)
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Japan vs India LIVE Updates: क्या वैभव को मिलेगा मौका?

आज  भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्या वैभव सूर्यवंशी को आजके मैच में मौका मिलेगा. यह देखना काफी दिलचस्प होगा. 

भारत की संभावित 11

वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, विप्रज निगम/वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर

Sep 22, 2026 07:55 (IST)
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IND vs JPN Match Updates: दोनों टीमें इस प्रकार है

टीमें :

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी 

जापान : केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग (कप्तान ), चार्ली हारा हिंजे, बेंजामिन इतो डेविस, एलेस्टर काडोवाकी फ्लेमिंग, कोहेइ कुबोटा, जेक कुसुडा एन, वातारू मियाउची, रियो साकुरानो थॉमस, एलेक्स शिराइ पी, शोमा सुगाया स्लेटर, डेकलान सुजुकी मैकॉम्ब, सुयोषी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोतो लेक

Sep 22, 2026 07:54 (IST)
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India vs Japan T20I LIVE: बारिश का खतरा मंडराया

तूफान जापान के पूर्वी प्रशांत तट की ओर बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने इस इलाके के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. कांटो-कोशिन इलाका उन क्षेत्रों में शामिल है जहां अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है. सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, तोचिगी प्रीफेक्चर के सानो शहर में स्थित है.  मैच का समय बहुत अहम है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार दिन में बाद में बारिश होने की संभावना है. AccuWeather के मुताबिक, स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे सानो में बारिश की संभावना 49% है और शाम 5 बजे यह बढ़कर 51% हो जाएगी. मैच स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होना है.

Sep 22, 2026 07:57 (IST)
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India vs Japan T20I LIVE: रद्द होगा भारत-जापान का T20?

मंगलवार को सानो में बारिश की संभावना है. AccuWeather के अनुमान के मुताबिक, मंगलवार को सानो में अधिकतम तापमान लगभग 28°C रहने और दिन में बारिश होने की संभावना है. मौसम को लेकर चिंता की वजह मैच से पहले पूर्वी जापान पर टाइफून डुजुआन का असर है. भारी बारिश के कारण भारत सोमवार को अपना तय ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पाया

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