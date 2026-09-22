India vs Japan LIVE Score And Match Updates: भारत और जापान के बीच एक मात्र टी-20 मैच खेला जाने वाला है. इस समय वहां आउटफील्ड गीला है जिसके कारण टॉस में देरी है. अंपायर 9:45 बजे मैदान का निरीक्षण करने वाले हैं, इसके बाद ही पता चल पाएगा कि टॉस कब होगा. बता दें कि पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इस मैच की घोषणा हाल ही में की गई और यह भारत- जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में खेला जा रहा है. भारत मौजूदा विश्व चैम्पियन है और जापान 41वीं रैंकिंग पर है लिहाजा यह बेमेल सा ही मुकाबला है जिसे आइची नागोया में एशियाई खेलों के बीच आयोजित किया जा रहा है . आंकड़ों से इतर बात करें तो इस मैच के जरिये जापान के क्रिकेटरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों से खेलने का मौका मिलेगा. इस ऐतिहासिक मैच पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है लेकिन अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो भी तय मैच उस देश में असर डालेगा जहां क्रिकेट हाशिये से निकलकर बेसबॉल की तरह मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिश कर रहा है. (Live Scorecard)

टीमें :

भारत : श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी

जापान : केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग (कप्तान ), चार्ली हारा हिंजे, बेंजामिन इतो डेविस, एलेस्टर काडोवाकी फ्लेमिंग, कोहेइ कुबोटा, जेक कुसुडा एन, वातारू मियाउची, रियो साकुरानो थॉमस, एलेक्स शिराइ पी, शोमा सुगाया स्लेटर, डेकलान सुजुकी मैकॉम्ब, सुयोषी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोतो लेक