India vs Sri Lanka Women's Asian Games Final LIVE Updates: एशियन गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर है. भारत इस मुकाबले को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम करना चाहेगा. इससे पहले भारतीय महिला टीम ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने जापान और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई है, गोल्ड मेडल जीतने पर भारत क्षेत्र में अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा. भारत ने इस महीने की शुरुआत में एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका को हराया था.

(SCORECARD)

श्रीलंका महिला (प्लेइंग XI): इमेशा दुलानी, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी

भारत महिला (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़

Here are the LIVE Updates from IND vs SL, Asian Games Women's T20 Gold Medal Match: