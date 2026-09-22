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3 minutes ago

India vs Sri Lanka Women's Asian Games Final LIVE Updates: एशियन गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर है. भारत इस मुकाबले को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम करना चाहेगा. इससे पहले भारतीय महिला टीम ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने जापान और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई है, गोल्ड मेडल जीतने पर भारत क्षेत्र में अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा. भारत ने इस महीने की शुरुआत में एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका को हराया था.

(SCORECARD)

श्रीलंका महिला (प्लेइंग XI): इमेशा दुलानी, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी

भारत महिला (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़

Here are the LIVE Updates from IND vs SL, Asian Games Women's T20 Gold Medal Match:

Sep 22, 2026 11:18 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने रचा इतिहास

महिला T20I में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप रन (किसी भी विकेट के लिए)
4000* - स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा (IND-W)
2949 - ईशा ओझा, तीर्थ सतीश (UAE-W)
2720 - एलिसा हीली, बेथ मूनी (AUS-W)
2556 - सूज़ी बेट्स, सोफी डिवाइन (NZ-W)

Sep 22, 2026 11:16 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन

महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन
863 - शैफाली वर्मा (IND-W) 2026 में*
824 - लौरा वोल्वार्ड्ट (एसए-डब्ल्यू) 2026 में
800 - 2026 में नताशा माइल्स (एचकेजी-डब्ल्यू)।
779 - ईशा ओझा (यूएई-डब्ल्यू) 2025 में
779 - यास्मीन दासवानी (एचकेजी-डब्ल्यू) 2026 में

Sep 22, 2026 11:09 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: स्मृति मंधाना ने 30 गेंदों में जड़ा तूफानी अर्धशतक, भारत की धमाकेदार शुरुआत

स्मृति मंधाना ने 30 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया है. इसके साथ ही शेफावी वर्मा भी अपने अर्धशतक के करीब हैं.

Sep 22, 2026 11:06 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

स्मृति मंधाना 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

Sep 22, 2026 10:54 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बल्ले की रफ्तार नहीं थम रही

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बल्ले की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, दोनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 43 ओवर में 50 रन का आंकड़ा छू लिया, स्मृति और शेफाली के बीच पहले विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी हो चुकी है.

Sep 22, 2026 10:45 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: स्मृति मंधाना बल्ले से कर रहीं छक्के-चौकों की बरसात

स्मृति मंधाना और शेफाली की जोड़ी श्रीलंका के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रही हैं,  स्मृति मंधाना ने अब तक 30 रन की पारी में 3 छक्के और 3 चौके लगा चुकी हैं.

Sep 22, 2026 10:39 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: मिताली अयोध्या की शानदार गेंदबाजी, दूसरे ओवर में आये 3 रन

मिताली अयोध्या ने शानदार गेंदबाजी की और दूसरे ओवर में 3 रन आये. 

Sep 22, 2026 10:36 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: श्रीलंका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने की धमाकेदार शुरुआत

स्मृति मंधाना ने पहले ओवर में शानदार शुरुआत दिलाई है, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके जड़ श्रीलंका के खिलाफ तूफानी ऐलान कर दिया है, पहले ओवर में कुल 9 रन आये हैं  

Sep 22, 2026 10:32 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी शुरू, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर

श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी शुरू हो गई है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर है. भारत इस मुकाबले को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम करना चाहेगा.

Sep 22, 2026 10:10 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग 11

श्रीलंका महिला (प्लेइंग XI): इमेशा दुलानी, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी

भारत महिला (प्लेइंग XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़

Sep 22, 2026 10:08 (IST)
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गोल्ड मेडल मैच में भारत ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. 

Sep 22, 2026 10:05 (IST)
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IND-W vs SL-W LIVE Score: कुछ ही देर में होगा टॉस

टॉस कुछ ही देर में होने वाला है. भारतीय टीम की नजर गोल्ड मेडल पर है. भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था तो वहीं, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल वाले मैच में जगह बनाई है. 

Sep 22, 2026 10:01 (IST)
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India vs Sri Lanka Women LIVE: दोनों टीम इस प्रकार है

श्रीलंका की टीम
इमेशा दुलानी, चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुदी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवंदी, निमाशा मीपेज, संजना कविंदी, अनुष्का संजीवनी

भारतीय टीम
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव

Sep 22, 2026 09:34 (IST)
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India vs Sri Lanka LIVE: कुछ ही देर में मुकाबला

भारत और श्रीलंका के बीच मैच 10: 30 बजे से शुरू होगा. 10 बजे टॉस होगा. 

Sep 22, 2026 09:34 (IST)
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India vs Sri Lanka LIVE: भारत की नजर गोल्ड पर

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट का फाइनल खेला जाने वाला है. भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड मेडल होगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर एशियान गेम्स में अपना गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेगी. 

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