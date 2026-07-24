विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्‍थान में 3-4 द‍िन होगी जबरदस्‍त बार‍िश, बांसवाड़ा में 17 सेंटीमीटर बरसात; आया नया अलर्ट 

Weather Alert: राजस्‍थान के कई ज‍िलों में झमाझम बार‍िश हो रही है. अभी 3 से 4 द‍िनों तक मॉनसून एक्‍टिव रहेगा. 

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
राजस्‍थान में 3-4 द‍िन होगी जबरदस्‍त बार‍िश, बांसवाड़ा में 17 सेंटीमीटर बरसात; आया नया अलर्ट 
राजस्थान में 4-5 दिनों तक मॉनसून एक्टिव रहेगा.
IANS

Rajasthan Weather Alert: राजस्‍थान में बार‍िश से तापमान कम हो गया है. पिछले 36 घंटों में बांसवाड़ा में 17 सेंटीमीटर बार‍िश हुई. पूर्वी राजस्‍थान में ज्‍यादातर जगहों पर पानी भर गया. दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश का अलर्ट है. आज ऊपरी परिसंचरण तंत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है. मानसून ट्रफ लाइन आज जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही है, और सक्रिय है. साथ ही वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पूर्व-पश्चिम शियर (Shear Zone) जोन भी राज्य के दक्षिणी भागों के ऊपर सक्रिय है.

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 

आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में दर्ज होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी. 

भीलवाड़ा में 16 सेंटीमीटर बारिश 

भीलवाड़ा में 16 सेंटीमीटर, अजमेर में 12 सेंटीमीटर, श्रीगंगानगर में सादुलशहर में 11 सेंटीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 सेंटीमीटर, झालावाड़ और हनुमानगढ़ में 8-8 सेंटीमीटर बार‍िश हुई. डूंगरपुर में 6 सेंटीमीटर बार‍िश र‍िकॉर्ड की गई.  

अगले 4-5 दिनों तक सक्रिय रहेगा मॉनसून 

राजसमंद, बारां, जोधपुर, पाली, बूंदी और सिरोही जिलों में भी 24 घंटों के दौरान 1 सेमी से 5 सेमी तक बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों तक राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है. विभाग ने इस दौरान दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान भी जताया है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन रस्सी मंगवाई, 20 बार कैब बुक की... लोन चुकाने के लिए चाहिए थे पैसे, बनाया खतरनाक प्लान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Jaipur Weather Alert, Monsoon Rainfall, Heavy Rain, BANSWARA WEATHER
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com