BAN vs AUS: तंजिद हसन ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज

AUS vs BAN Tanzid Hasan Century Record: अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में खेलते हुए, युवा बाएं हाथ के ओपनर तंज़िद हसन तमीम ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज़ बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. यह शतक उन्होंने चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगाया. 25 साल के तंज़िद ने 190 गेंदों पर 101 रन की अनुशासित लेकिन आक्रामक पारी खेलकर मेहमान टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया. तंज़िद की इस यादगार पारी ने पूर्व ओपनर हन्नान सरकार के 76 रन के 23 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया; यह रिकॉर्ड 2003 में केर्न्स में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज़ द्वारा ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर था.

तेज़ गेंदबाज़ हसन महमूद के शानदार प्रदर्शन (6-55) से पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ़ 198 रन पर समेटने के बाद मिली शुरुआती बढ़त का फ़ायदा उठाते हुए, तंज़िद ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन जैसे मज़बूत घरेलू गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने बहुत संयम के साथ बांग्लादेश की पारी को संभाला.

दूसरे ओवर में लियोन द्वारा शून्य पर कैच छोड़े जाने के बाद शुरुआती मुश्किल से उबरते हुए, तंज़िद ने बेहतरीन मानसिक मज़बूती दिखाई. उन्होंने मोमिनुल हक (49) के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन की मज़बूत साझेदारी की, जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो उनके साथ जुड़े और मेहमान टीम की बढ़त को और आगे बढ़ाया.

ऑफ-साइड पर बहुत मज़बूत खेल दिखाते हुए, तंज़िद ने लॉन्ग-ऑफ की तरफ़ एक शानदार पंच के साथ 188 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और खुशी में हवा में मुक्का मारकर अपने कप्तान के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया. उनकी संभलकर खेली गई पारी में आठ चौके और ब्यू वेबस्टर की गेंद पर सीधा लंबा छक्का शामिल था, जिसके बाद वे लियोन की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ की तरफ़ शॉट खेलकर आउट हो गए.

मुस्कुराते हुए तंज़िद ने चाय के ब्रेक के दौरान फॉक्स क्रिकेट से कहा, "यह मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं यहां पहली बार आया हूं. उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अलग तरह की रणनीति अपनाई और मैं सामान्य क्रिकेट शॉट्स खेलने और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था. मैं बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था. मैं बस गेंद के हिसाब से खेल रहा था." उनके आउट होने के बावजूद, तंज़िद की ऐतिहासिक कोशिश ने बांग्लादेश को एक शानदार जीत की ओर बढ़ने के लिए मज़बूत स्थिति में ला खड़ा किया है.