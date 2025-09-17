3 साल की बेटी को लोरी गाकर सुलाया और फिर ले ली जान, मकान मालिक से अवैध संबंध में पागल हुई मां

अजमेर की आनासागर झील से बुधवार सुबह एक तीन साल की बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई. पुलिस की जांच में जो सच सामने आया, उसने रिश्तों की मर्यादा और मातृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए. बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी सगी मां ने ही की थी. पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर रात अंजलि उर्फ प्रिया नामक महिला अपनी तीन साल की बेटी काव्य उर्फ आरु को आनासागर झील के पास डोली में लेकर पहुंची. उसने पहले बच्ची को गोद में लिटाकर लोरी गाई और सुला दिया. जब बच्ची गहरी नींद में सो गई, तो उसी मां ने उसे बेरहमी से झील के गहरे पानी में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

मकान मालिक से हो गए अवैध संबंध

पुलिस की पूछताछ में अंजलि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी शादी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राजू कुंजोरिया से हुई थी. वहां वह मकान मालिक अल्केश गुप्ता के साथ अवैध संबंध में आ गई. इस वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया और अल्केश के साथ अजमेर आकर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी.

एक तरफ उसका पति राजू लगातार फोन पर झगड़ा करता था, वहीं अल्केश के साथ भी खर्च और तालमेल को लेकर विवाद होते रहते थे. रोज-रोज के झगड़ों और मानसिक तनाव के कारण अंजलि ने अपनी मासूम बेटी की जान लेने का फैसला कर लिया.

आरोपी मां गिरफ्तार

बुधवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने झील में बच्ची का शव देखा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला और अस्पताल के चीरघर में रखवाया. सीओ नॉर्थ रूद्रप्रकाश और थाना अधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि पूछताछ में अंजलि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में लिव-इन पार्टनर अल्केश की कोई भूमिका थी या नहीं.