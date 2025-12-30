विज्ञापन
रेप आरोपी बर्खास्त RAC जवान वृंदावन से गिरफ्तार, बुर्के और लिपिस्टिक में बाजार में निकाला गया जुलूस

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बर्खास्त आरएसी जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र का धौलपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में जुलूस निकाला गया.

रेप आरोपी बर्खास्त आरएसी जवान
Rajasthan:

धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान पुलिस ने RAC के बर्खास्त जवान जो फरार था उसे यूपी के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए नायाब तरीका अपनाया था, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. बर्खास्त आरएसी जवान बुर्का पहन और होठों में लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष छिपा था. वह वारदात के बाद से ही फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली. वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बुर्के के भेष में ही रेपिस्ट आरोपी का बाजार में जुलूस निकाला. 

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बर्खास्त आरएसी जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र का धौलपुर पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में जुलूस निकाला गया. बाजारों से जुलूस निकलती हुई पुलिस ने घटनास्थल की भी तस्दीक की है.

नौकरी देने के बहाने नाबालिग को फंसाया

पुलिस की जानकारी के मुताबिक बर्खास्त आरएसी के जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया ने बीते 15 दिसंबर 2025 को 16 साल के नाबालिग लड़की को झांसा देकर उसे घर बुलाया. उसने लड़की को कहा था कि उसके भाई को जेल पुलिस में नौकरी दिला देगा. वहीं जब नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ पहुंची तो उसके भाई को बाजार भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसके चिल्लाने की वजह से कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए. जबकि आरोपी वहां से फरार हो गया.

भेष बदल कर फरार रहा आरोपी

पुलिस से बचने के लिए आरोपी भेष बदलकर रहने लगा. पुलिस को उसका लोकेशन पहले आगरा, लखनऊ और ग्वालियर में मिला. लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देता रहा. हालांकि पुलिस लगातार कई ठिकानों पर दबिश दे रही थी. वहीं आरोपी पर 10000 रुपये का इनाम भी रखा गया था.

वृंदावन में पकड़ा गया आरोपी

पुलिस को आरोपी के बारे में गु्प्त सूचना मिली, जिसके बाद उसे वृंदावन से गिरफ्तार किया गया. जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह बुर्के में था और लिपिस्टिक लगाए खुद को छिपा रहा था. पुलिस भी उसे देखकर हैरान रह गई. बताया जा रहा है कि उस पर पहले से महिला उत्पीड़न के भी मामले दर्ज थे.

