AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra: हरमीत सिंह पठानमाजरा आम आदमी पार्टी के युवा विधायक हैं. 46 साल हरमीत सिंह पटियाला स्थित संनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. साल 2022 में संनौर विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल कर लोगों को चौंका दिया था.

कौन हैं आप विधायक हरमीत सिंह, जानें क्‍यों पंजाब पुलिस को गच्चा देकर हुए फरार
अपनी ही सरकार पर निशाना साधने वाले आप विधायक पठानमाजरा
पंजाब:

आम आदमी पार्टी (APP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं. एक महिला की शिकायत पर हरमीत सिंह पठानमाजरा पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने हरियाणा में दबिश देकर विधायक को गिरफ्तार किया था, लेकिन लोकल थाने ले जाते समय रास्ते में पठानमाजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए. हरमीत सिंह पठानमाजरा पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर सुर्खियों में आए थे.    

कैसे फरार हुए AAP विधायक पठानमाजरा?

हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पंजाब में बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार पर निशाना साधा था. इसके बाद उन पर एक महिला से बलात्‍कार का आरोप लगाया, जिस मामले में उन्‍हें गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान गोलियां चलाई गईं और पठानमाजरा जिस एसयूवी कार में सवार होकर जा रहे थे, उसकी टक्कर लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. सूत्रों के मुताबिक, सनौर के विधायक को भागने में उनके समर्थकों ने मदद की.

AAP विधायक पर क्‍या-क्‍या आरोप

पठानमाजरा की तलाश शुरू हो गई है. उन्होंने पंजाब में बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार पर निशाना साधा है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया है. इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में दावा किया कि उन पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक रूप से डराने धमकाने के आरोप दर्ज किए गए हैं. यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादीशुदा होते हुए भी 2021 में शादी कर ली. उसने विधायक पर लगातार यौन शोषण, धमकियां देने और उसे ‘अश्लील' सामग्री भेजने का आरोप लगाया.

फेसबुक पर लाइव में की थी पंजाब सरकार की आलोचना

FIR के बाद, पठानमाजरा ने फेसबुक पर लाइव आकर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित आप नेतृत्व ‘पंजाब पर अवैध रूप से शासन कर रहा है.' उन्होंने पार्टी के अन्य विधायकों से अपने साथ खड़े होने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस या भाजपा सरकारों के दौरान, केंद्रीय नेतृत्व राज्य के मामलों में आप की तरह हस्तक्षेप नहीं करता था. पठानमाजरा ने कहा, ‘वे मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, मैं जेल में रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता.'

कौन हैं हरमीत सिंह पठानमाजरा

हरमीत सिंह पठानमाजरा आम आदमी पार्टी के युवा विधायक हैं. 46 साल हरमीत सिंह पटियाला स्थित संनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. साल 2022 में संनौर विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल कर लोगों को चौंका दिया था. इस चुनाव में उन्होंने अकाली दल के हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को करीब 50 हजार वोटों से हराया था. हालांकि, हरमीत सिंह का सियासी करियर विवादों से पटा पड़ा है. मजेदार बात यह है कि हरमीत सिंह ने साल 1994 में अकाली दल से ही राजनीति के सफर की शुरुआत की थी. हरमीत सिंह इसके बाद कई पार्टियों में रहे. वह साल 2020 में आप में शामिल हुए. हरमीत सिंह जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए जाने जाते हैं. 

