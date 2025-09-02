विज्ञापन
हरमीत सिंह पठानमाजरा का विवादों से पुराना नाता, जानें AAP विधायक के पुलिस गिरफ्त से फरार होने की पूरी कहानी

AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को मंगलवार सुबह करनाल से हिरासत में लिया गया था. हालांकि पुलिस गिरफ्त से भाग निकले. इस दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

  • पंजाब पुलिस ने करनाल के डबरी गांव में AAP MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा की तलाश में उनके रिश्तेदार के घर दबिश दी.
  • पठानमाजरा को करनाल से हिरासत में लेकर पटियाला ले जाया जा रहा था, रास्ते में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए.
  • यह पहला मौका नहीं है, जब पठानमाजरा विवादों में फंसे हों. AAP MLA पर पहले भी कई विवादों में रहे हैं.
करनाल:

पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है. पंजाब पुलिस की करनाल और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है. पंजाब पुलिस हरियाणा के करनाल जिले के डबरी गांव में पठानमाजरा की तलाश के लिए उनके एक रिश्‍तेदार और गांव के सरपंच के घर पहुंची थी. थोड़ी ही देर में करनाल पुलिस भी पहुंच गई. हालांकि मौके पर न विधायक मिले और न ही सरपंच. सरपंच के परिजनों का आरोप है कि पंजाब पुलिस गेट फांदकर ऐसे घर में घुसी जैसे चोर घुसते हैं. उन्होंने कहा कि पठानमाजरा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने समाज की भलाई के लिए आवाज उठाई थी. सिर्फ किसी बयान के आधार पर उन्हें दबाव में उठाना ठीक नहीं है.

दरअसल, यह पूरा मामला विधायक पठानमाजरा के पुलिस हिरासत से भागने से जुड़ा है. मंगलवार सुबह उन्हें करनाल से हिरासत में लिया गया था और पटियाला ले जाया जा रहा था. रास्ते में उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बाद विधायक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में फरार हो गए. पुलिस ने फॉर्च्यूनर बरामद कर ली और उसमें से 3 पिस्टल भी मिली हैं. फिलहाल पुलिस स्कॉर्पियो की तलाश कर रही है.

Photo Credit: PTI

हिरासत से पहले दिया था वीडियो बयान

गिरफ्तारी से पहले पठानमाजरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनकी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में IPC की धारा 376 (रेप) के तहत केस दर्ज किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की AAP टीम पंजाब पर हावी होना चाहती है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.

2022 से लगातार विवादों में पठानमाजरा

यह पहला मौका नहीं है, जब पठानमाजरा विवादों में फंसे हों. 2022 में उनकी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने आरोप लगाया था कि विधायक ने पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी की और उनके साथ मारपीट की. इसके अलावा एक कथित अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ था.  

एक दिन पहले महिला ने दर्ज कराई FIR 

पठानमाजरा के एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि 1 सितंबर 2025 को जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर FIR दर्ज हुई, लेकिन उस महिला पर भी आईटी एक्ट के तहत 4-5 FIR पहले से दर्ज हैं. वकील ने कहा कि पठानमाजरा अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे थे और गिरफ्तारी की स्थिति भी साफ नहीं है.

आवाज उठाई तो दबाया गया: पठानमाजरा 

विधायक ने वीडियो में कहा था कि उन्होंने बाढ़ प्रबंधन को लेकर एक IAS अफसर पर आरोप लगाए थे. उसके बाद उनके गनमैन वापस ले लिए गए और अब उन पर रेप का केस दर्ज कर दिया गया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनकी आवाज दबाने के लिए की गई है.

बिना तलाक लिए दूसरी शादी का आरोप 

14 अगस्त 2022 को उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने फेसबुक पर शादी की तस्वीरें अपलोड कर दीं और थाने में शिकायत देकर कहा कि विधायक ने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना शादी की और उन्हें गुमराह किया. महिला ने यह भी कहा कि विधायक लगातार धमकी देते थे और अश्लील वीडियो भेजते थे. 

फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

विधायक के फरार होने के बाद पंजाब और हरियाणा पुलिस मिलकर उनकी तलाश कर रही है. डबरी गांव में हुई दबिश के बाद अब पुलिस हाई अलर्ट पर है. फॉर्च्यूनर से मिले हथियार जब्त कर लिए गए हैं और स्कॉर्पियो की लोकेशन ट्रैक की जा रही है. 

Harmeet Singh Pathanmajra, AAP MLA Absconding, Rape Case
