पंजाब में AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार, एक पुलिसकर्मी घायल

पुलिस ने हरियाणा में दबिश देकर विधायक को गिरफ्तार किया और लोकल थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में पठानमाजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया.

पंजाब में AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार, एक पुलिसकर्मी घायल
  • पंजाब के AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा महिला की शिकायत पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं
  • विधायक पर वीडियो लीक करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप महिला ने लगाया था
  • हरियाणा में पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर थाने ले जाते समय उनपर फायरिंग कर दी गई, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ
चंडीगढ़:

पंजाब में AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस की हिरासत से फरार हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, विधायक को महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसने 25 अगस्त को वीडियो लीक करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया था. लेकिन गिरफ्तारी की खबर लगते ही पठानमाजरा पंजाब से हरियाणा भाग गए और वहीं छिपकर बैठे थे. 

पुलिस ने हरियाणा में दबिश देकर विधायक को गिरफ्तार किया और लोकल थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में पठानमाजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. यही नहीं, आरोप है कि विधायक और उसके साथियों ने पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई और मौके से फरार हो गए.

जानकारी के अनुसार, फरार होने के दौरान हरमीत पठानमाजरा दो गाड़ियों एक स्कॉर्पियो और एक फार्च्यूनर में सवार थे. पुलिस ने फार्च्यूनर को पकड़ लिया है, लेकिन स्कॉर्पियो में फरार विधायक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस की टीमें लगातार उनका पीछा कर रही हैं और नाकाबंदी कर दी गई है. 

पठानमाजरा ने अपनी ही सरकार पर उठाए थे सवाल

केस दर्ज होने के बाद पठानमाजरा ने कहा था कि वे मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, मैं जेल में रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता.'' रविवार को, पठानमाजरा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर उनके अनुरोध के बावजूद नदियों, खासकर तंगरी नदी की सफाई और गाद निकालने जैसे कदम न उठाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, वरना वे ‘‘हमें पीटेंगे. ''

पठानमाजरा ने यह भी आरोप लगाया था कि पार्टी प्रशासन को दुरुस्त करने के बजाय पंजाब के विधायकों को दबाने की कोशिश कर रही है.  विधायक ने कहा था कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया, ज्ञापन दिए और प्रमुख सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार से कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, लेकिन ‘‘एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया.''

