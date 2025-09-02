अफेयर, रेप केस, हिरासत से फरार... पीछे दौड़ी पुलिस, AAP विधायक का ड्रामा

रेप के एक मामले में गिरफ्तार पंजाब के एक विधायक पुलिस पर गोलीबारी कर पुलिस हिरासत से फरार हो गए. इतना ही नहीं उन्होंने एक पुलिसकर्मी को भी कुचल दिया. पुलिस अब फरार विधायक (Punjab MLA Harmeet Pathanmajra) और उसके साथियों की तलाश कर रही है. ये सब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से भागे थे. इनका नाम हरमीत पठानमाजरा है, जो कि सनौर से आप विधायक हैं. हरमीत पठानमाजरा को मंगलवार सुबह करनाल में गिरफ्तार किया गया था. जब उनको स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तो पठानमाजरा और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी.

जब एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और दो एसयूवी में सवार होकर भाग गए. बाद में पुलिस ने फॉर्च्यूनर को रोक लिया, लेकिन विधायक दूसरी गाड़ी में थे, जो अभी भी फरार हैं. पुलिस टीम ने गाड़ी से करीब 3 फायरआर्म्स जब्त किए हैं.आप के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. जिसके बाद इस मामले में उन पर पुलिस का एक्शन हो रहा है.

AAP विधायक क्यों हुए गिरफ्तार, आरोप जानें

पठानमाजरा पर रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप हैं. जीरकपुर की एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद उन पर FIR दर्ज की गई थी. महिला ने शिकायत में कहा कि विधायक ने उससे झूठ बोला कि वह तलाकशुदा है और उसके साथ संबंध बनाए. महिला ने उन पर यौन शोषण, धमकी और अश्लील सामग्री भेजने का आरोप लगाया है.

महिला का आरोप है कि विधायक ने शादीशुदा होते हुए भी 2021 में शादी कर ली. उसने विधायक पर लगातार यौन शोषण, धमकियां देने और उसे ‘अश्लील' सामग्री भेजने का आरोप लगाया. प्राथमिकी के बाद, पठानमाजरा ने फेसबुक पर लाइव आकर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित आप नेतृत्व ‘पंजाब पर अवैध रूप से शासन कर रहा है.'

कैसे फरार हुए विधायक

महिला की शिकायत पर गिरफ्तार कर लोकल थाने ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी. इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. विधायक ने एक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और स्कॉर्पियो व फॉर्च्यूनर गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार विधायक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस टीमें लगातार पीछा कर रही हैं. महिला ने 25 अगस्त को विधायक पर वीडियो लीक करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी से पहले पठानमाजरा पंजाब से भागकर हरियाणा में छिपा हुआ था.

आप ने क्या कुछ कहा

MLA पठानमाजरा की गिरफ्तारी और हिरासत से भाग जाने के मामले के बाद आप पार्टी के सीनियर नेता बलतेज पन्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक को हिरासत में लिया था, जहां से वह फरार हो गए और उनके साथी भी थे. हथियार भी बरामद होने की बात सामने आई है. पंजाब में बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार पर निशाना साधने वाले और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पटियाला की सनौर विधानसभा सीट से विधायक पठानमाजरा ने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी.

पंजाब से आप पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीमे करनाल के डबरी गांव में पहुंची थीं. लेकिन मौके से विधायक हरमीत पठानमाजरा गायब हो गए, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम उनके पीछा करती हुई निकल गई. विधायक हरमीत लाडी सरपंच के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. इस घटना को लेकर को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया. करनाल पुलिस की कई टीम मौके पर मौजूद है.

AAP विधायक ने अपनी पार्टी को घेरा

पठानमाजरा ने पार्टी के अन्य विधायकों से अपने साथ खड़े होने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस या भाजपा सरकारों के दौरान, केंद्रीय नेतृत्व राज्य के मामलों में आप की तरह हस्तक्षेप नहीं करता था. पठानमाजरा ने कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पंजाब पुलिस के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं. पठानमाजरा ने कहा, ‘‘वे मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं, मैं जेल में रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता.'' रविवार को, पठानमाजरा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर उनके अनुरोध के बावजूद नदियों, खासकर तंगरी नदी की सफाई और गाद निकालने जैसे कदम न उठाने का आरोप लगाया.

अपनी पार्टी पर लगाए ये आरोप

उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, वरना वे ‘‘हमें पीटेंगे.''पठानमाजरा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी प्रशासन को दुरुस्त करने के बजाय पंजाब के विधायकों को दबाने की कोशिश कर रही है. विधायक ने कहा कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया, ज्ञापन दिए और प्रमुख सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार से कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, लेकिन ‘‘एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया.'' रविवार को पठानमाजरा के निर्वाचन क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में थे. उन्होंने इस मौके पर नौकरशाहों पर निशाना साधा और कहा कि वह तंगरी नदी की सफाई और नदियों के किनारों को मजबूत करने के लिए उनके पास की मिट्टी के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कृष्ण कुमार को तुरंत उनके पद से हटाने का भी आग्रह किया. सोमवार को, पठानमाजरा ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस चौकी प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई का पहले से ही अंदाज़ा था. पठानमाजरा ने कहा, ‘‘मैंने कल ही अपने सुरक्षाकर्मियों से कह दिया था कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा. दिल्ली के नेता (आप पार्टी के) सोचते हैं कि वे मुझे सतर्कता (कार्रवाई) या प्राथमिकी से डरा सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा. मैं अपने लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा.''