जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा: CM मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार कहा कि हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान निवेशकों का मिला भरपूर उत्साह प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में नया मील का पत्थर साबित होगा और इससे पंजाब को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने में और तेज़ी आएगी.जापान और दक्षिण कोरिया के दौरों के अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पंजाब को दुनिया भर में उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को गति देकर युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना है.भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक दौरा औद्योगिक विकास को तेज़ रफ्तार देने और उसे आवश्यक बल प्रदान करने में सहायक होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बैठक के दौरान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओगावा काजूनोरी ने पंजाब के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्टों की संभावनाओं की खोज में रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि वे जापानी कंपनियों के माध्यम से संभावित वित्तीय अवसरों पर तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैंक ने पंजाब निवेश सम्मेलन के निमंत्रण का भी स्वागत किया है और इसमें भाग लेने की इच्छा जताई.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आइसन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के सी.ई.ओ. और ई.वी.पी. टोमोनोरी काई तथा टोरू नकाने ने भविष्य के निर्माण या अनुसंधान एवं विकास अवसरों के लिए पंजाब की संभावनाओं में सकारात्मक रुचि दिखाई. उन्होंने कहा कि यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड के ग्लोबल स्ट्रैटेजी मैनेजर और प्रोडक्ट प्लानिंग ग्रुप तनाका हिरोकी तथा सुजुकी मारी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अनुसंधान एवं विकास सहयोग और कौशल विकास पहलकदमियों में निवेश पर खुलकर चर्चा की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के निमंत्रण का भी स्वागत किया और पंजाब के निवेश-अनुकूल माहौल से जुड़े रहने में रुचि दिखाई.

सीएम मान ने कहा कि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक में डिपार्टमेंट मैनेजर तत्सुओ नाकामुरा और आई.टी.ओ. कियोशी ने पंजाब में भारतीय साझेदारों के माध्यम से कंपोनेंट निर्माण की संभावनाएं तलाशने की बात कही. भगवंत सिंह मान ने कंपनी को पूर्ण सुविधा और नीतिगत सहायता का भरोसा दिया तथा उन्हें पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 के लिए निमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दक्षिण एशिया विभाग के डायरेक्टर जनरल यामादा तत्सुओ ने तकनीकी सहयोग और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, विशेष रूप से फसली विविधता में पंजाब की विकास पहलकदमियों का समर्थन करने में रुचि की पुष्टि की.

उन्होंने कहा कि जेआईसीए के साथ विचार-विमर्श शहरी बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और कौशल विकास में संभावित सहयोग पर केंद्रित था. जेआईसीए ने गहन भागीदारी और प्रोजेक्ट साझेदारी की खोज करने की इच्छा जताई. भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोरे इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेज़ीडेंट हाजीमे इशी ने पंजाब के ऑटो और एयरोस्पेस सेक्टरों के लिए तकनीकी तथा टेक्सटाइल क्षेत्र में रुचि दिखाई. संसदीय उप-मंत्री (अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग) कोमोरी ताकुओ ने जापानी फर्मों को इन्वेस्ट पंजाब से जोड़ने के लिए समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि फुजित्सु लिमिटेड के टेक्नोलॉजी बिज़नेस मैनेजमेंट यूनिट के प्रमुख जूंगो ओकाई ने डिजिटल गवर्नेंस सॉल्यूशंस में रुचि दिखाई और भरोसा दिया कि वे भारत में भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए मोहाली का चयन करेंगे.

भगवंत मान ने कहा कि उनकी जापान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत एनईसी कॉर्पोरेशन के साथ बैठक से हुई. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ट्रेड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मकोटो नोडा और मैनेजर मिहो हारा ने पंजाब की डिजिटल पहलकदमियों और औद्योगिक ऑटोमेशन अवसरों में रुचि दिखाई तथा कंपनी सहयोग के लिए पंजाब के आई.टी. इको-सिस्टम का मूल्यांकन करने पर सहमत हुई.

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि बाद में दिन में 250 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें जापानी उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, ने टोक्यो रोड शो में भाग लिया. उन्होंने कहा कि डी.जी. जेट्रो इंडिया सुजुकी ताकाशी की मजबूत संस्थागत भागीदारी भारत-जापान आर्थिक संबंधों के लिए उच्च स्तरीय समर्थन को दर्शाती है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प (सुमितोमो और किरियू कॉर्पोरेशन), वर्धमान स्पेशल स्टील्स (आइची स्टील) और एक्सेल स्काउट द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने पंजाब में सफल साझेदारियों की मिसाल पेश की.सुमितोमो कॉर्पोरेशन और किरियू कॉर्पोरेशन के साथ मुलाकात में कंपनी के प्रतिनिधियों शोही योशिदा, योशितो मियाज़ाकी, टोमो टोज़ावा, हिरोकी यासुकावा और कितारू शिमिज़ु ने पंजाब में हीरो मोटोकॉर्प के साथ अपने मौजूदा सहयोग के माध्यम से सकारात्मक अनुभव साझा किए.

उन्होंने कहा कि वे भविष्य के प्रोजेक्टों के लिए पंजाब के औद्योगिक क्लस्टरों का मूल्यांकन करने, तकनीकी पहलकदमियों के लिए मोहाली पर विचार करने और पंजाब के साथ गहरे संबंधों का भरोसा देने पर सहमत हुए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोपन होल्डिंग्स के साथ बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों सतोशी ओइया (प्रधान) और मासाहिको ताकेवाकी (प्रबंध निदेशक) ने औपचारिक रूप से 300-400 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ अपनी पंजाब स्थित कंपनी का विस्तार करने में रुचि दिखाई.टोपन और इन्वेस्ट पंजाब के बीच उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार ‘स्किलिंग एक्सीलेंस सेंटर' विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों और स्थानीय साझेदारों के साथ बैठक में लंबे समय की साझेदारी बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों से रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि निर्माण, तकनीक और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के नेतृत्व वाले निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी ज़ोर दिया गया.

